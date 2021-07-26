早期比特幣大亨：快賣礦機！北京最終可能禁比特幣

中國大陸最早的比特幣大亨之一Bobby Lee表示，北京當局可能加強監管加密貨幣，甚至可能徹底禁止持有。

Lee很清楚惹北京不快的滋味：他在2017年的打壓後，賣掉交易平台比特幣中國（BTC China），這是中國大陸第一家比特幣交易所，規模一度達全球第二大。

中國大陸今年嚴打加密貨幣，對挖礦行為、加密貨幣幣銀行服務和交易實施限制，造成比特幣幾乎大跌到4月中旬創紀錄價格65,000美元的一半。

Lee在上海市中心WeWork辦公室受訪時說：「他們接下來可以做的事，最後一根稻草，就是完全禁止加密貨幣。我認有一半的機率。」Lee沒有詳細說明會如何實施禁令。

Lee在美國住了一段時間並出版《The Promise of Bitcoin》（暫譯比特幣前景）一書後，最近返回中國大陸，如今專注在他最新創辦的事業Ballet Global，該公司生產儲存加密貨幣的硬體錢包。Lee仍然是比特幣大多頭，預測今年底可能大漲到250,000美元左右，到2025年達到100萬美元。他拒絕透露手中持有的比特幣數量。

他指出，北京政府為維持金融穩定，不希望看到人民交易、使用和投資不受監管且波動大的商品。

由於中國大陸根本沒有將以綠色、可再生能源為動力的比特幣挖礦設施，和以骯髒煤炭為動力的挖礦設施區分開來。所以Lee認為，事情無關採礦的潔淨程度，而是關於國家的金融穩定性。

北京政府打擊比特幣的措施可能還未結束。Lee說，當局知道還有許多公司和交易所在中國大陸營運，有可能把他們全趕出境。他表示聽到謠言，如果還沒發生，也很快就會這樣做。

最後一根稻草會像是完全禁止加密貨幣。Lee表示，多年來一直聽說中國大陸禁了比特幣，但技術上而言這並非事實。即使在2021年7月的今天，擁有比特幣完全合法。可以買進，賣給親友或陌生，只不過在中國大陸不能透過平台和企業進行，因為所有的這些平台和企業都已關閉。

Lee說，等比特幣升到50萬美元或100萬美元，中國大陸可能完全禁絕比特幣，不准再持有。屆時會對比特幣造成很大的拋售壓力。

Lee建議礦工出售資本設備，因為價值會隨時間遞移降低。他知道很多人都在出口機器，北美對礦機的胃口很大，因為他們有很多空間，很多廉價電力，以及很多想買硬體的投資人。