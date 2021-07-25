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周日來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好
如果想跟「股神」巴菲特（Warren Buffett）一樣富有，別再觀望，現在就開始投資。這是他在1999年波克夏公司年度股東會中，回答如何才能像他一樣賺到3,000萬美元。巴菲特當時淨值大概就已經那麼多了。
當時68歲的巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好比推雪球滾下山坡。他說：「愈早開始愈好。我從山坡頂端開始滾這個小雪球，這個山坡很長。想擁有這樣的山坡，秘訣不是很年輕就開始投資，就是活得非常久。」
被譽為「奧哈瑪先知」的巴菲特說，他如果1999年大學畢業，且有1萬美元可投資，他會擬定策略，挑出最適合的投資標的。他說：「我大概會聚焦在小型企業，因為可用的資金有限，但這個領域中不受重視的部分事物，反而有更多發展機會。」巴菲特說，他會按字母順序一一檢視這些公司，然後用自己的方式投資。
巴菲特說，尋找和投資具有發展潛力的公司時，投資人須學習獨立自主，依賴自己的知識與直覺。他也說，有做功課的投資人會盡可能了解已知與未知的事物，並在看到好機會時積極採取行動。
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