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奧運金牌數影響日股？三井住友：日本得逾10面就可能漲
共同社報導，三井住友DS資產管理公司日前彙整報告，調查歷屆奧運日本所得金牌數和股價變動間關係，發現日本代表隊若能得10面以上奧運金牌，股市就很可能上漲。該報告作者、首席經濟師宅森昭吉認為原因是，「運動員的活躍表現提振投資信心」，據說作為奧運特殊需求，電視銷量和外送服務使用增加，參賽選手代言或愛用商品也熱銷。宅森預測日本此次能奪得約30面金牌。
報告指出，日本在1968年墨西哥奧運奪得11面金牌，股價指數上漲2.3%。日本在之後的1972年慕尼黑奧運得13面金牌、1984年洛杉磯奧運得10面金牌、2004年雅典奧運得16面，及2016年里約奧運得12面，股市在這些期間都上漲。
然而，日本雖在1964年東京奧運獲得16面金牌，股市卻下跌。這是因為奧運前建設熱潮產生反作用，日本經濟在當年10月的奧運已觸頂。
另一方面，日本在奧運會得9面已下金牌，股價指數可能持續下跌。不過，日本在2012年倫敦奧運雖只得7面金牌，但總獎牌數卻共38面，創歷史新高。股市上漲達5.2%。
由於投資人擔憂日本疫情再次蔓延，股價指數近期呈現下跌態勢。市場相關人士期待日本運動員在東奧有出色表現，帶動股市一飛衝天。
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