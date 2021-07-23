穿上它能抗病毒？澳運動休閒品牌遭重罰370萬美元

運動休閒服飾品牌連鎖店 Lorna Jane因去年宣稱旗下有產品能對抗新冠肺炎，周五（23日）被澳洲法官斥為「趁火打劫且危害性高」，重罰500萬澳幣（370萬美元）。

Lorna Jane擁134家店，在澳洲、紐西蘭、美國、新加坡、台灣都設有分店。Lorna Jane宣稱旗下 LJ Shield Activewear系列服裝能根絕、阻止、並保護使用者對抗新冠肺炎，去年遭到澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）控告。這個消費者權益監管當局表示，該公司打出「開創技術」的宣傳旗號，透過店中的標示、社群網站IG、發給用戶的電子郵件，以及媒體新聞稿，來誤導消費者。

澳洲聯邦法官 Darryl Rangiah在判決書中指出，這家總公司設在布利斯班的業者提供消費者的是沒有合理科學或技術根據的資訊。ACCC主席 Rod Slims發布新聞稿說，「這是令人髮指的行徑，在公共衛生上做了嚴肅的陳述，卻毫無根據」。

Lorna Jane除遭重罰500萬澳幣（370萬美元）外，還必須發布更正啟示。澳洲藥物管理局早先以同樣的理由對Lorna Jane處以4萬澳幣的罰款。

Lorna Jane表示接受法院的判決，也承認自己因被一家供應商誤導，也在無意之間誤導了消費者。 Lorna Jane執行長 Bill Clakson發布新聞稿說：「有一家有信譽的供應商賣給我們的產品，並沒有原先承諾的表現。」

「他們讓我們以為，LJ Shield系列所用的技術也在澳洲、美國、中國、台灣的其他地方銷售，不僅抗菌，也抗病毒。我們認為自己只是把一個好處轉達給消費者。」