英特爾仍看好PC需求 線上法說會五要點一次看

英特爾（Intel）周四（22日）公布上季（第2季）財報並舉行線上法說會，彭博資訊整理法說會五大要點如下：

● 買不買格芯無關緊要

媒體報導英特爾有意收購晶圓廠，例如格芯（GlobalFoundries），執行長基辛格回答，不排除洽談併購，但這對英特爾的未來不是關鍵必要的事。

● 看好資料中心與個人電腦市場前景

基辛格預期資料中心業務很快能趨穩，個人電腦（PC）會旺到明年。他看好PC需求，主要是消費者在家中添購更多PC，新周期全速啟動，現在更多人處理運算事務時，轉向使用個人電腦。

● 雲端和人工智慧需求強勁

基辛格表示，市場對雲端運算和人工智慧（AI）的需求前所未見，現在才在十年堅實成長期的初步階段，發展空間很大。

● 晶片短缺完全解決恐要兩年

基辛格預期今年下半年晶片短缺會觸底，不過整個半導體業需要一到兩年時間，才能度過晶片供應不足的危機。

● 毛利率將重回歷史水準

英特爾正在生產更多的10奈米和14奈米晶片，基辛格說，改善技術與製程後，毛利率可望再回到歷史水準。