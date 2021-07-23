為什麼晶片持續短缺費半卻下跌？ 還不都是德儀造成的

投資人周四（22日）對晶片股急踩煞車，因對2018年供應過剩捲土重來的疑慮加劇，美國半導體大廠德州儀器（TI）預估本季銷售成長將減速，即使目前全球晶片供應依然吃緊。

德儀22日收跌5.3%，費城半導體指數跌0.9%，標普500指數小漲0.2%，以科技股領軍的那斯達克指數漲0.4%。

德儀去年第2季營收年減11%，此後每季持續成長，包括上季銷售比去年同期勁增41%，但本季銷售預估僅成長25%，且不願預測未來的發展情況。

在目前晶片需求非常強勁和可能續旺至2022年之際，為何德儀預估本季的銷售成長將減速，這在法說會中格外令人矚目。德儀高管把過去幾季不尋常的成長歸因於新冠疫情帶動，不願揣測這波需求會維持多久。但分析師抨擊說，這項預估毫無意義，是無稽之談。

德儀是本季首先公布財報的大型晶片製造商，若有其他公司發布類似的成長展望，可能使半導體產業蒙上陰影，這個行業在2018年經歷需求高峰，但隨後需求停擺，花費數季的時間才消化完庫存。

晶片業在2018年欣欣向榮，當時晶片業者的股價紛紛創新高，且晶片價格持續上漲，推升銷售締造紀錄。許多顧客趁價格進一步上漲前重複下單，導致需求在同年稍晚突然停滯，晶片製造商面臨庫存過剩，花費數季才消化完庫存。

如今，晶片製造和生產商持續努力擴大供應，可能使2018年的慘劇再度上演。例如，德儀正斥資15億美元向美光（Micron）收購一座晶圓廠，用來擴大晶片產能。

根據FactSet的數據，在32名分析師中，有14人給予德儀「買入」評級，13人給予「持有」評級，5人給予「賣出」評級，平均目標價為203.91美元。