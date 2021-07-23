台積電ADR下跌逾1％ 聯電勁揚近3％
台股ADR周四（22日）收盤漲跌互見，台積電ADR下跌逾1%，較台北交易股票溢價10.52%。聯電ADR則勁揚近3%。
道瓊工業指數21日收盤上漲25.35點，漲幅0.07%，收34,823.35點；標普500指數上漲8.79點，漲幅0.2%，收4,367.48點；那斯達克指數攀升52.65點，漲幅0.36%，收14,684.60點。
費城半導體指數收盤挫低0.89%，收3,259.42點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.48 -2.97%
中華電 CHT 41.21 +1.0%
台積電 TSM 116.56 -1.1%
聯電 UMC 9.43 +2.95%
資料來源：彭博資訊
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