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烟花颱風終於移動了！強度稍增強且暴風圈擴大

台積電ADR下跌逾1％ 聯電勁揚近3％

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
路透
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台股ADR周四（22日）收盤漲跌互見，台積電ADR下跌逾1%，較台北交易股票溢價10.52%。聯電ADR則勁揚近3%。

道瓊工業指數21日收盤上漲25.35點，漲幅0.07%，收34,823.35點；標普500指數上漲8.79點，漲幅0.2%，收4,367.48點；那斯達克指數攀升52.65點，漲幅0.36%，收14,684.60點。

費城半導體指數收盤挫低0.89%，收3,259.42點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.48 -2.97%

中華電 CHT 41.21 +1.0%

台積電 TSM 116.56 -1.1%

聯電 UMC 9.43 +2.95%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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