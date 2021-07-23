油價漲至一周最高 銅價連續三天上漲 金價平盤間波動

銅價周四連續三天上漲，受到美國數據就業市場復甦不均衡後美元走軟的拉抬。黃金價格在漲跌間游走，市場還在試圖消化美國經濟數據多壞參半和歐洲央行修改利率前瞻指引的影響；原油價格上漲至一周以來最高價位，投資人預料美國、印度和歐洲需求復甦，會進一步導致全球原油市場供應吃緊。

●銅價連續三天上漲

倫敦時間下午5:53，倫敦金屬交易所3個月銅期貨上漲1%，收於每噸9,441.50美元。

上周美國首次申請失業救濟人數出人意料地創出了3月下旬以來的最大增幅，凸顯就業市場的波動。

美元在此數據公布後走貶，增加大宗商品對持有其他貨幣的投資人的吸引力。

花旗集團等機構的分析師認為，部分關鍵行業與疫情相關的限制緩解，將在下半年推動新一輪價格上漲。

拜登政府的官員表示，他們開始看到全球半導體短缺問題緩解的跡象，這消息提振汽車生產和汽車用銅的前景。

●金價平盤游走

紐約時間14:02，現貨黃金上漲0.2%至每英兩1,807.10美元，本周累計下跌約0.3%。Comex 12月交割黃金期貨上漲0.1%，結算價報1,809.20美元。

美國6月中古屋銷售五個月來首次上升，表明需求強勁；首次申請失業救濟人數意外上升。歐洲央行修改前瞻指引，以強化推升通膨的長期努力。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，經通膨調整後利率深陷負值，以及央行資產負債表不斷擴大，意味著黃金仍有進一步上漲的強大潛力。

●油價上漲

紐約原油期貨上漲2.3%，周三曾創下三個月最大漲幅。

在全球最大的幾個石油消費市場，汽油需求已基本恢復正常，道路交通數據也顯示出類似趨勢。另外，在過去的兩周裡，歐洲的航班數已經接近2019年同期的三分之二。

CIBC Private Wealth, US.的高級能源交易員表示，市場顯然更擔心的是供不應求。

Again Capital LLC 的合伙人John Kilduff表示，石油供應不夠，OPEC+每月將日產量增加40萬桶不能解決問題，全球庫存會繼續不斷收緊。

9月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.61美元，收於每桶71.91美元； 布蘭特原油9月期貨上漲1.56美元，收於每桶73.79美元。