對等措施：德國決定也取消部分中國航班

德國政府認為，中方的懲罰措施是扭曲競爭的行為。柏林外交部決定，鑑於北京因所謂機上有新冠病例而取消德國航空公司相關航線航班，德國亦對等取消該航線的中國航空公司航班。

德國航空公司「未違反規定」

在致德廣聯的一份聲明中，德國外交部指出，根據現有資訊，德國航空公司並未違反中國當局嚴厲的防疫規定：若有5名乘客在入境中國後檢測呈陽，中方就將取消相關航班，為期14天；呈陽者數量達到10或10以上，則停航4星期。

暫停500多航班

自2020年起，漢莎航空法蘭克福-上海的航線已經兩次受到影響。漢莎旗下廉價航空公司神鷹（ Condor ）從法蘭克福到西安的航線也兩次受到影響。因為新冠疫情，中國叫停了500多個航班，奧地利航空公司、瑞士航空和荷蘭航空公司等也受到影響。

不過，中國對本國航空公司顯然也同樣嚴厲。根據德廣聯得到的信息，在所有暫被取消的航班中，有三分之一涉及中國的航空公司，其中包括亞洲最大的航空公司--中國南方航空。

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