美對陸投資環境報告 放寬外國投資、仍限制關鍵領域

美國國務院21日發布最新投資環境報告，指中國大陸在保護智慧財產權做出重要承諾，並在金融領域適度開放，不過關鍵領域仍限制外國投資者，或以配合發展「中國製造2025」目標，作為市場准入條件。

受去年新冠肺炎影響，這份報告也提到，中國大陸因新冠肺炎限制外國人入境，增加外國企業的勞動力與經營成本；不過，在新冠肺炎之後的經濟復甦，確保消費者信心，促進外國直接投資與證券投資的增加；中國大陸在去年成為全球最大的外國直接投資目的地。

報告指出，中國大陸作為世界第二大經濟體，擁有龐大消費市場與完成供應鏈；越來越自信的中國共產黨及其重視國有企業、自力更生的能力，加深了外國投資者對中國大陸經濟改革步伐的憂慮。

報告指出，去年1月，美中簽署第一階段貿易協議，中方承諾改革智慧財產權制度，禁止以強制技轉作為市場准入條件，也部分開放金融和能源領域；此外，中國大陸推出新的外商投資法律，並負面表列投資清單，吸引外商投資。

報告提到，中國大陸仍對外國投資關鍵領域設限，障礙包括所有權上限、必須與陸企建立合資夥伴、配合發展「中國製造2025」目標，以及美國公司技轉以爭取市場准入等條件，

不過，報告指出，中方擴大市場准入等做法獲得歡迎，但仍須後續細節與實施，才能確保外商獲得真正公平的待遇。