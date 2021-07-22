投資名人米納德：美股10月底前可能跌15% 比特幣會再摔

古根漢（Guggenheim Investment）全球投資長米納德（Scott Minerd）周三接受彭博電視採訪時預言，10月底前，美股可能大跌15%或更多。

米納德表示，美股「今年9月和10月可能非常艱難，可能回檔15%或略微更多一些。」。美國聯準會縮減購債規模的速度快於預期，以及Delta變種病毒擴大傳染，都是主要風險。

米納德也預期加密貨幣在未來幾個月仍將面臨挑戰。考慮到還有很多不確定性和來自新幣的新競爭，比特幣會進一步挫低到「15,000美元左右」，「很多東西只是垃圾」。至於什麼時候能進場，他說，「不會很快。」

比特幣周三交易價格約為31,700美元，接近過去兩個月價格區間的下限，較4月峰值近乎腰斬。

根據米納德，比特幣最近表現糟糕，對風險資產來說是不好的徵兆，有可能是「煤礦裡的金絲雀，告訴我們風險資產前頭面臨的問題還很多，尤其是股票」。長遠來看，以太幣是比比特幣「更可行」的加密貨幣。

在信貸方面，米納德指出，從歷史角度看，信用等級較低的高收益債券極其昂貴，目前他更偏好頂級垃圾債，預期未來幾個月有更好的機會可購入垃圾債。

他說：「風險資產正進入季節性的困難期，如果你想參與高收益債，可能有比今天更好的切入點。」

米納德補充說，如果市場進入避險（Risk-off）的周期，美國公債殖利率可能從現今水準下跌多達60個基點。