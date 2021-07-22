晶片需求激增觸頂？德儀財測不如期待 投資人憂心

德州儀器 (TI) 周三預測的本季營收略低於分析師的期待，引發投資人擔心，由疫情引起的晶片需求激增會是短命現象。這支股票在盤後交易重挫5%到185.18美元。

德州儀器發表聲明，截至9月底的這一季，銷售將為44億至47.6億美元，利潤為每股1.87美元至2.13美元。根據彭博彙編數據，分析師平均預估的每股利潤是1.97美元，銷售可達45.9億美元。

德儀與其他晶片製造商一樣，營數已有多季收入都繳出兩位數成長的佳佳績，主要是市場對採用該公司微型電子元件的各種設備需求殷切。但這份財測引起分析師和投資人揣測，即部分訂單反映了客戶的恐慌性購買，怕無法獲得足量供應。

這家總部位於達拉斯的公司擁有數以萬計的產品和超過100,000名的客戶，生產的產品從手機到軍事硬體，跨越幅度很大。作為類比元件和嵌入式處理器的最大供應商，德儀成為電子產品需求的領頭羊。該公司大部分產品用於工業機械。

德儀管理層表示，本季內部庫存量降到111天，遠低於該公司希望的130到190天。愈來愈多產品的交貨期都拉得很長。儘管法說會提出很多問題，但管理層拒絕透露他們是否認為需求正在觸頂，或者現有成長水準可否長久持續。

財務長Rafael Lizardi說：「我們的工作不是預測未來，而是讓公司做好準備，以便能處理任何狀況，而我們已經做到了。」

Lizardi強調，德儀高比率的內部製造使其能更靈活因應市場需求的增長。去年競爭對手減產時，德儀增產並增加庫存。許多晶片製造商將大量製造業務外包，有些甚至沒有自己的工廠。德儀自有工廠可滿足其80%的需求。

德儀股價今年跟上晶片類股的整體漲勢，勁揚18%，周三收在194.24美元，但財測公布後，盤後交易下跌逾5%。

上季，德儀純利由去年同期的13.8億美元或每股1.48美元，增至9.3億美元或每股2.05美元，營收激增41%到 45.8億美元，遠高於分析師平均預估的43.6億美元。