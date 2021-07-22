Delta太猛 美公衛權威佛奇：打過疫苗也考慮室內戴口罩

美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci ）說，完整接種疫苗的人也許要考慮在室內戴口罩，以預防在美國迅速傳播的Delta變種病毒。

福奇周三接受財經網站CNBC訪問時表示：「即使接種了疫苗，如果想多做一點確保安全，尤其是在人多擁擠之處，可能要考慮戴上口罩。」

由於確診病例激增，美國部分地區正重新實施戴口罩的規定。 根據疾病管制預防中心（CDC） 的數據，更具傳染力的Delta變種病毒現在約占美國已做基因定序新冠感染病例的83%。

福奇說：「在社區病毒傳播水準很高的情況下，建議您在室內時戴上口罩。」

福奇還表示，美國官員很擔心，他們看到完整接種疫苗的人發生更多的破防式感染，即使症狀輕微：「Delta病毒顯然不同於我們之前碰到的病毒和變種病毒。 它有非比尋常的人傳人能力。」

但他認為，官員會再次呼籲全美各地強制戴口罩，「因為這會受到很多阻力。」

Delta變種病毒來勢洶洶，美國的新增病例數在下降數月後再次上升，自上周以來，新病例增加55%，過去7天，平均每天新增3.7萬人感染，加州和內華達州有幾個郡現在建議所有居民，不管接種疫苗與否，在公共室內空間都戴上口罩，但這不是強制要求。另外至少有麻薩諸塞、路易斯安那和紐澤西等3個州的部分地區恢復戴口罩的規定。