快訊

烟花怠速接近台灣挾豪雨！ 吳德榮：降雨漸擴至中南部

Delta太猛 美公衛權威佛奇：打過疫苗也考慮室內戴口罩

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國白宮首席醫療顧問佛奇。美聯社
美國白宮首席醫療顧問佛奇。美聯社

美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci ）說，完整接種疫苗的人也許要考慮在室內戴口罩，以預防在美國迅速傳播的Delta變種病毒

福奇周三接受財經網站CNBC訪問時表示：「即使接種了疫苗，如果想多做一點確保安全，尤其是在人多擁擠之處，可能要考慮戴上口罩。」

由於確診病例激增，美國部分地區正重新實施戴口罩的規定。 根據疾病管制預防中心（CDC） 的數據，更具傳染力的Delta變種病毒現在約占美國已做基因定序新冠感染病例的83%。

福奇說：「在社區病毒傳播水準很高的情況下，建議您在室內時戴上口罩。」

福奇還表示，美國官員很擔心，他們看到完整接種疫苗的人發生更多的破防式感染，即使症狀輕微：「Delta病毒顯然不同於我們之前碰到的病毒和變種病毒。 它有非比尋常的人傳人能力。」

但他認為，官員會再次呼籲全美各地強制戴口罩，「因為這會受到很多阻力。」

Delta變種病毒來勢洶洶，美國的新增病例數在下降數月後再次上升，自上周以來，新病例增加55%，過去7天，平均每天新增3.7萬人感染，加州和內華達州有幾個郡現在建議所有居民，不管接種疫苗與否，在公共室內空間都戴上口罩，但這不是強制要求。另外至少有麻薩諸塞、路易斯安那和紐澤西等3個州的部分地區恢復戴口罩的規定。

口罩 疫苗 變種病毒

延伸閱讀

慈濟捐BNT 未成年納入接種

許勝雄：快打疫苗 恢復經濟

林奏延曾籲買國產疫苗 林奕華：ACIP委員兼疫苗廠門神

莫德納疫苗訂單爆量 李鍾熙：爭取現在交貨很困難

相關新聞

道指再漲286點 本周跌幅全收復

美股持續走高，完全收復19日的暴跌幅度。道瓊工業指數成分股可口可樂和嬌生的財報優於預期，也增加了多頭情緒。

美油氣管道業者 頻遭陸駭客威脅

紐約時報報導，拜登政府廿日披露過去十年美國石油和天然氣管道網路遭國家支持的網路攻擊機密細節，這是對能源管線業者發出的警告...

日韓出口亮眼 全球復甦帶勁

日本與南韓出口強勁成長，日本6月出口勁升49%，連續第四個月出現二位數成長，南韓7月頭20天出口也大幅成長32.8%，顯...

Netflix跨遊戲領域 專家建議顧好本業

在影音串流市場競爭加劇、且各地解封可能降低追劇需求之際，Netflix上季訂戶成長趨緩，預測的本季新增訂戶數也低於預期，...

ASML上修今年銷售預測

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）本季營收展望優於市場預期，且上修今年銷售預測，看旺晶片需求持續升高，還宣布買回近1...

晶片短缺 衝擊賓士、寶馬

德國汽車巨擘戴姆勒（Daimler）21日表示，受晶片荒衝擊，原先對於旗下賓士車（Mercedes-Benz）部門預估的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。