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油價大反彈漲逾4%　金價跌因避險買盤消退

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周三（21日）大漲逾4%，延續前一交易日的漲勢，儘管數據顯示美國上周原油庫存意外增加，但風險偏好改善提供支撐；黃金價格下跌，因美國公債殖利率上揚和股市繼續反彈削弱了避險需求。

●油價大漲逾4%

紐約原油9月期貨21日收盤大漲3.1美元，漲幅4.6%，結算價報每桶70.30美元。

布蘭特原油9月期貨上漲2.88美元，漲幅4.2%，結算價報每桶72.23美元。

根據美國能源資訊署的報告，上周美國國內餾分油庫存創出5月中旬以來最大降幅，汽油庫存也下降。

油價正在反彈，周一曾重挫約7%，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）已達成協議，將在8-12月間增產每日40萬桶。人們擔心，美國、英國和日本等主要市場的Delta變種病毒感染病例增加會影響需求，使之前的拋售加劇。

●金價連跌兩天

金價21日連續第二個交易日下跌，跌至逾一周低點，因市場風險胃納恢復，股市和公債殖利率反彈，抑制對黃金的避險買盤。

現貨黃金21日收盤下跌0.37%，報每英兩1,803.66美元，盤中觸及7月12日以來最低1,793.59美元；美國黃金期貨下跌0.4%，至每英兩1,804.60美元。

Delta變種病毒確診案例激增，加劇對全球經濟復甦停滯的擔憂，並在周一引發股市拋售，但此後股市和公債收益率回升，削弱避險黃金的吸引力。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說：「股市鬆了一口氣，美債殖利率和油價再次回升。這些都是通貨再膨脹交易的跡象，這對黃金不利。」

油價 金價 變種病毒

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