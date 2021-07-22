台積電ADR勁揚逾1% 聯電重挫逾2%
台股ADR周三（21日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚逾1%，較台北交易股票溢價為13.08%。聯電ADR重挫超過2%，但已較盤中4%的跌幅收斂。
道瓊工業指數21日收盤上漲286.01點，漲幅0.83%，收34,798.00點；標普500指數上漲35.63點，漲幅0.82%，收4,358.69點；那斯達克指數攀升133.07點，漲幅0.92%，收14,631.95點。
費城半導體指數收盤大漲3.06%，收3,288.75點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.74 +1.27%
中華電 CHT 40.80 +0.25%
台積電 TSM 117.87 +1.26%
聯電 UMC 9.16 -2.03%
資料來源：彭博資訊
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