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台積電ADR勁揚逾1% 聯電重挫逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（21日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚逾1%，較台北交易股票溢價為13.08%。聯電ADR重挫超過2%，但已較盤中4%的跌幅收斂。

道瓊工業指數21日收盤上漲286.01點，漲幅0.83%，收34,798.00點；標普500指數上漲35.63點，漲幅0.82%，收4,358.69點；那斯達克指數攀升133.07點，漲幅0.92%，收14,631.95點。

費城半導體指數收盤大漲3.06%，收3,288.75點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.74 +1.27%

中華電 CHT 40.80 +0.25%

台積電 TSM 117.87 +1.26%

聯電 UMC 9.16 -2.03%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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