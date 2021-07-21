日經：蘋果將推5G版iPhone SE 明年新機無Mini版

中央社 / 東京21日綜合外電報導

日本經濟新聞（Nikkei）今天引述知情人士報導，蘋果公司（AppleInc.）最低價智慧手機iPhone SE明年新版將支援5G通訊，而明年推出的新系列iPhone則不再有Mini版本。

日經新聞報導，蘋果將在明年上半年開賣5G版iPhone SE，搭載蘋果A15處理器，5G連線則採用高通（Qualcomm）的X60數據機晶片。

路透社報導，各家電信商已斥資數以十億計美元將自家網路升級為受到大力鼓吹的5G通訊，以提供更快速連線和覆蓋率更佳的網路服務。但分析師對於推動個人消費者使用5G技術持懷疑態度，並相信真要從中獲利還要好幾年時間。

另一方面，相較於螢幕較大的高階機如iPhone 12Pros和iPhone 11系列，蘋果旗艦新機較小版本iPhoneMini需求相對冷清，因為使用者偏好用較大手機來執行幾乎所有日常任務。

根據產業數據供應商Counterpoint提供的資料，今年1月上半月，iPhone 12 Mini銷量僅占美國iPhone新機總銷量的5%。

蘋果未立即回覆路透社的置評要求。

日本經濟

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