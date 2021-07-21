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嬌生等財報激勵 道瓊指數早盤漲逾百點

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街早盤小漲。路透
華爾街早盤小漲。路透

在可口可樂等道瓊指數成分股財報優於預期鼓舞下，美國股市21日盤初小漲，與全球股市漲多跌少走勢相呼應，儘管導致周一美股大跌的烏雲未完全消散，投資人持續關注企業財報以及新冠變種病毒Delta掀起新一波傳染潮的最新發展，但市場信心已增強。

紐約股市21日早盤，道瓊工業指數漲153點，漲幅0.4%。同時，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數漲0.1%。台積電ADR早盤漲0.37%，報116.83美元。

德意志銀行策略師團隊在致客戶報告中寫道：「隨著風險性資產展開一波像樣的反彈，市場氛圍已改善，但無可否認投資人仍對今年稍後經濟展望相當緊張，畢竟Delta變種和其他諸多風險若隱若現。」

最新研究顯示，嬌生單劑新冠疫苗對Delta變種病毒的防護力欠佳。但第2季財報亮眼，激勵嬌生股價盤初一度勁揚，但稍後轉跌。

變種病毒 嬌生 新冠疫苗 美股

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