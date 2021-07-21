ASML本季財測遠優於預期 宣布買回近110億美元庫藏股

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）本季營收展望遠優於市場預期，唱旺晶片需求持續升高，並宣布買回將羑110億美元的庫藏股，因為來自晶片製造商的需求持續升高，他們正竭力應付全球晶片吃緊的問題。

ASML 21日公布，第3季（本季）營收預料介於52億至54億歐元，優於分析師預估的平均值46.9億美元，並計劃實施規模上看90億歐元（106億美元）的庫藏股計畫。

ASML總裁暨執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，調高本季營收展望，因預期軟體升級的收入增加，此時顧客正快速擴大產能。

ASML上季銷售比前一季下滑7.9%至40億歐元，略低於分析師預估的41億歐元，但訂單比前一季激增74%至82.7億歐元，遠優於市場預估的27.3億歐元。

韋尼克也說，預計明年把產能拉高能生產55台極紫外光（EUV）微影設備，目標是進一步擴充，「長期需求估超過60台EUV」。「我們深信，光以目前的產能無法支撐成長，所以我們需要擴充產能。