ASML本季財測遠優於預期 宣布買回近110億美元庫藏股
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）本季營收展望遠優於市場預期，唱旺晶片需求持續升高，並宣布買回將羑110億美元的庫藏股，因為來自晶片製造商的需求持續升高，他們正竭力應付全球晶片吃緊的問題。
ASML 21日公布，第3季（本季）營收預料介於52億至54億歐元，優於分析師預估的平均值46.9億美元，並計劃實施規模上看90億歐元（106億美元）的庫藏股計畫。
ASML總裁暨執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，調高本季營收展望，因預期軟體升級的收入增加，此時顧客正快速擴大產能。
ASML上季銷售比前一季下滑7.9%至40億歐元，略低於分析師預估的41億歐元，但訂單比前一季激增74%至82.7億歐元，遠優於市場預估的27.3億歐元。
韋尼克也說，預計明年把產能拉高能生產55台極紫外光（EUV）微影設備，目標是進一步擴充，「長期需求估超過60台EUV」。「我們深信，光以目前的產能無法支撐成長，所以我們需要擴充產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言