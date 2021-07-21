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真相製造：假新聞的仇恨操弄...有解嗎？

貝佐斯給驚喜 各頒1億獎金讓這兩人「財務自由」做慈善

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯20日向兩位非營利組織創辦人范瓊斯（Van Jones，圖右者）和安德烈斯（José Andrés，圖左者）各頒發1億美元獎金。（美聯社）
亞馬遜創辦人貝佐斯20日向兩位非營利組織創辦人范瓊斯（Van Jones，圖右者）和安德烈斯（José Andrés，圖左者）各頒發1億美元獎金。（美聯社）

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）20日表示，他將向電視名人范瓊斯（Van Jones）和西班牙廚師安德烈斯（José Andrés）各頒發1億美元獎金。這兩人都是非營利組織創辦者。貝佐斯說，這筆錢可讓兩人自由去做「他們想做的事」。

貝佐斯在完成太空之旅的記者會上表示：「我有點小驚喜要給你們」，接著宣布了上述獎金計畫。他說：「他們能把它全部捐給他們的慈善組織，或是可以分享財富。任他們決定。」

貝佐斯說，這筆錢與他要宣布的「勇氣與文明獎」有關，是個驚喜的慈善行動。此獎是用來表彰那些展現勇氣，試圖在這個分裂的世界中促成團結者的人。

貝佐斯表示：「我們需要促成團結者而非唱衰的人。我們需要那些為信念而堅持主張並堅定採取行動的人。但他們總是禮貌客氣，從未訴諸人身攻擊。不幸的是，我們生活在一個事與願違的世界。但我們確實擁有模範。」

獲獎的范瓊斯是美國新聞和政治評論家、CNN主持人和撰稿人，是數個非營利組織的聯合創辦人。這些非營利組織包括倡權組織Color Of Change、環保組織Green for All以及監獄改革組織Dream Corps。

另一名獲獎者安德烈斯是世界中央廚房（World Central Kitchen）的創辦人，這是一家致力於在自然災害發生後提供膳食的非營利組織，為世界各地有需要的人提供食物。安德烈斯說，單靠獎金本身「無法養活世界」，但是「這對我們來說是個新篇章的開始」。

貝佐斯 太空 監獄

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