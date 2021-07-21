馬斯克：特斯拉充電站今年準備開放他牌車輛使用

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克推文表示，特斯拉計劃在今年內開放超級充電站給其他廠牌的電動車使用。

馬斯克周二（20日）說：「今年我們將開放超級充電站網，給其他電動車。」他還提到，未來在全球各國的特斯拉充電站，也都準備開放給其他電動車使用。

路透報導，德國運輸部長上周表示，他正在說服特斯拉開放其充電網路，如此可讓電動車駕駛充電更加便利。 在美國，美國總統拜登上個月與參院兩黨協商出來的1.2兆美元基建方案，其中有75億美元準備用於包括充電站在內的電動車基礎建設。

路透說，特斯拉的快速充電站網路，全球有2.5萬個據點，擁有相當優勢。世界各大車廠現在加足馬力推出新款電動車的同時，結盟投資新創公司籌建充電站網。