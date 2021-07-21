油價小幅回升 黃金受美債和美元走強拖累 銅價走高

國際原油價格周二小幅回升，自周一遭遇疫情引發重挫後反彈；黃金回吐漲幅，美國公債殖利率反彈抑制對無息資產黃金的需求；倫敦銅價走高，在新冠病毒Delta變種肆虐導致疫情加重之際，投資人評估全球經濟反彈的前景。

●油價小幅回升，因整體金融市場在大跌後回暖

紐約原油期貨周二上漲1.5%，與美國股市聯袂走高。

油價周一出現去年9月以來的最大跌幅，因為世界各國都試圖遏制高傳染性delta變種病毒的傳播。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield表示，油價將處於區間波動，因Delta變種「雖然對需求不是災難性的」，但確實會限制消費，尤其是與國際旅行有關的需求。

周二到期的8月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲1美元，收於每桶67.42美元；更為活躍的9月合約上漲85美分，收於每桶67.20美元。布蘭特原油9月合約上漲73美分，收於每桶69.35美元

●黃金抹去漲幅

截至紐約時間下午1:57，現貨黃金下跌0.1%至每盎司1,810.35美元；紐約商品交易所8月交割的黃金期貨上漲0.1%，收於1,811.40美元。

美國10年期公債殖利率周二下跌後反彈，市場猜測，在全球疫情捲土重來之際，聯準會（Fed）將會透過超低利率繼續支持經濟；美元走強也削弱了黃金作為替代資產的吸引力。

道明證券以Bart Melek為首的分析師稱，儘管避險心態持續，但金價仍無法走高，這表明投機性資金流仍然非常疲軟，加劇了進一步回調的可能性。

●銅價走高

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲1.2%，收於每噸9,336美元；鎳上漲1.2%，除鋅外其他基本金屬均走高。

ING Bank高級市場策略師Wenyu Yao說：「昨天整個市場對Delta變種病毒蔓延的反應有些過度。目前的看法是，即使出現第三波疫情，但住院和死亡人數仍然很低，因此不會完全破壞全球復甦。」