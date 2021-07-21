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返回地球後的想法？貝佐斯：須將所有汙染產業移往太空
剛完成太空之旅的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）20日表示，全部的「汙染產業」必須被移往太空，以保護地球。
貝佐斯在結束短暫太空之旅後，接受MSNBC專訪時說：「我們必須將所有重工業、所有製造汙染的產業移往太空。維持地球做為一顆美麗的寶石星球。」
這位全球首富解釋說，這項巨大承諾必須「花上數十年完成，但必須開始著手，大事業都是從一小步一小步做起。」
貝佐斯表示，這趟沿著次軌道飛行抵達太空邊緣的旅程，強化他想對抗氣候變遷的渴望。
他說：「我們住在這個美麗的星球上。你無法想像當你從太空中看見它時，大氣層有多薄。我們住在上面，它看起來是如此大，感覺像是這個大氣層很龐大，而我們能忽略它、對它很差。但當你抵達上方，你會見到它是如此薄，它是多麼脆弱。」
貝佐斯表示，太空之旅「強化了我為對氣候變遷、對環境的承諾」。
貝佐斯20日早上完成旗下藍源火箭公司的第一趟載人旅程，一同上太空的旅客包括他的胞弟馬克·貝佐斯、82歲的女飛行員先驅馮克（Wally Funk）和18歲荷蘭青年戴蒙（Oliver Daemen）
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