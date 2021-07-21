台積電ADR隨費半上漲 較台北交易溢價拉大為12.5%
台積電ADR周二上漲0.9%收在116.40美元，較台北交易股票溢價12.5%。費城半導體指數漲1.2%。
美股三大指數反彈，其中道瓊工業指數勁揚逾500點，收復前一日的部分失土，企業陸續公布強勁的財報和市場重拾對經濟的樂觀情緒，助攻股市反彈。
道瓊工業指數大漲549.95點，漲幅達1.6%，收報34,511.99點，標普500指數上揚64.57點，或1.5%，至4,323.06點，那斯達克指數上漲223.89點，或1.6%，尾盤收14,498.88點。
台灣加權股價指數昨天下挫260.51點收17,528.74點。台積電跌0.2%收581元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 121.09 +1.89 118.00 2.62
中華電 CHT 114.22 +0.32 115.00 -0.68
台積電 TSM 653.31 +0.91 581.00 12.45
聯電 UMC 52.48 +0.86 52.40 0.15
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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