外資投資大陸股債 人民幣全球化動能增強

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

人民幣全球化動能增強中。渣打銀行編製的人民幣全球化指數（RGI）首度突破五年多前的水準，主因最近外資投入大陸股市及人民幣債券的金額激增。

RGI指標2015年時重挫，因為當時人民幣大幅貶值，主管機關嚴格管制資金流動。但過去一年來指數持續回升，於今年3月衝破2015年9月時的高點。

指數回升，顯示北京當局大力推動人民幣全球化行動正在結果。高盛集團預測，到2030年時人民幣可能成為全球第三大準備貨幣。

外資大量流入陸市，加上更多跨國支付使用人民幣，帶動人民幣在國際間更廣泛流通。渣打銀行經濟學者指出，最初是境外人民幣存款增加，現在用途更加多元化。

這項指數於2012年設立，包含多項指標，例如以人民幣進行的貿易清算金額，以及跨國資金交易等。尤其是陸股「滬港通」、「深港通」開放，更帶動人民幣資金交易激增。今年上半年外資淨買入陸股額達2,237億人民幣（約合354億美元），比去年全年金額都高。

外資也大量湧入大陸公債市場，主因陸債最近被多項全球主要債券指數納入，且陸債殖利率偏高；同期間外資持有陸債金額增加約1.1兆人民幣。

景順投信第一季調查指出，40%的主權投資機構計劃在未來五年增加大陸投資部位；全球53%的央行都持有人民幣準備部位，比2018年時的40%明顯提高。

大陸當局計劃最早在今年內，允許香港銀行業出售大陸的理財產品，並允許大陸投資人買進在香港發行的債券。

依據環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據，人民幣只占跨境支付總額的2%；但大陸外匯管理局的數據指出，大陸跨境交易以人民幣支付的比率逐步提高，目前約達40%。

許多市場觀察家預測，用人民幣進行資金交易的金額將持續增加。高盛預測，未來五年內人民幣占全球外匯存底的比重將提高到6%-7%，因為外國央行持續買進大陸公債。花旗集團的報告預測，2030年時人民幣將成為第三大國際支付貨幣。

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