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貝佐斯一行4人上太空 約10分半後成功返抵地球
全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）一行4人在台北時間今天晚間9時13分左右前進太空，大約10分半後成功返抵地球。
這次太空之旅是透過貝佐斯自家藍源公司（BlueOrigin）的新謝波德號（New Shephard）火箭發射系統升空。
這次航行如預期抵達海拔100公里左右的卡門線（Karman line），也就是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線。專家並指今天無飛行員且所有乘客都是平民的太空之旅為全球首見。
除了電商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯，其他3名乘客為他的弟弟暨私募股權公司主管馬克‧貝佐斯（Mark Bezos）、82歲女性飛行員先驅馮克（Wally Funk）、18歲高中畢業生戴蒙（OliverDaemen）。後兩人成為前進太空歷史上最年長和最年輕的人。
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