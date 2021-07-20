影／全球首富貝佐斯將升空 為太空旅行再締新猷

全球首富貝佐斯今天將透過自家藍源公司的新謝波德號火箭發射系統升空，與其他3名乘客一同來趟締造歷史的太空之旅，並為私人太空旅行新紀元再創另一里程碑。

英國富豪布蘭森（Richard Branson）的太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galacitc）9天前甫從新墨西哥州完成太空首航，布蘭森也在太空船上。現在美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）預計從西德州沙漠升空，花11分鐘造訪地球與太空的邊界。

布蘭森或許先上了太空，但貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）預計抵達海拔100公里處，比維珍銀河的86公里飛得更高。專家並指今天無飛行員且所有乘客都是平民的太空之旅為全球首見。

這4名乘客包括：電商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯、他的弟弟暨私募股權公司主管馬克‧貝佐斯（Mark Bezos）、82歲女性飛行員先驅馮克（Wally Funk）、18歲高中畢業生戴蒙（Oliver Daemen）。後兩人將成為前進太空歷史上最年長和最年輕的人。

1960年代初期曾有一批被稱為「水星13」（Mercury 13）的女性接受美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人訓練，馮克就是其中之一，但性別最終讓她無法成為太空人。

戴蒙則是藍源公司首名付費客戶，預計今年9月到荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）攻讀物理和創新管理。他的父親是荷蘭私募股權企業「索麥塞資本合夥公司」（Somerset Capital Partners）執行長喬斯．戴蒙（Joes Daemen）。

今天除非因技術或天候因素延遲，否則新謝波德號（New Shepard）將在格林威治時間13時左右，從德州鄉間小鎮范霍恩（Van Horn）郊外約32公里的藍源一號發射場（Launch Site One）升空。

全自動的新謝波德號高18.3公尺，結合火箭與太空艙，無法從太空船內部操作飛行。飛行過程完全交由電腦操控，而且船上完全沒有藍源自家太空人或受訓過的人員。相較之下，維珍銀河是借助載著兩名飛行員的太空飛機來完成任務。

新謝波德號將以時速3540公里升空，抵達海拔100公里左右的卡門線（Karman line），也就是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線。

飛行期間，乘客將解開安全帶幾分鐘以體驗無重力，並將透過藍源自稱太空旅行史上最大的窗戶，來欣賞地球表面。

接著太空艙會用降落傘回到地球，等到快抵達德州沙漠的最後一刻，還會利用反向推力系統，以時速1.6公里軟著陸。可重複使用的推進器則會回到發射台。

今天太空船發射，將成為億萬富豪們比賽建立太空旅行產業的新里程碑。據瑞士銀行（UBS）估計，這個產業10年內的年產值將達30億美元。

另一名億萬富豪暨科技鉅子馬斯克（Elon Musk）打算9月送一群全為平民的乘客上太空，進行一次野心更大的航程：屆時他的乘龍（Crew Dragon）太空船將進行數天的軌道任務。

馬斯克也透過推特（Twitter）祝福藍源全體工作人員「好運」。

藍源迄今尚未詳細說明長期定價策略，或是公司多快能提高升空頻率。執行長史密斯（Bob Smith）曾提到下次飛航可能是9月或10月，還說有興趣上太空的人「付費意願還是很高」。

藍源公司似乎已找到一群未來客戶。之前角逐成為首名付費客戶的競標，一共吸引至少143國共逾6000人投標。不過，以2800萬美元得標者最後選擇退出今日旅程，戴蒙才得以遞補。

根據彭博億萬富豪指數，2000年創立藍源公司的貝佐斯身家高達2060億美元。這個月他已卸下亞馬遜執行長職務，但依舊是執行董事長。