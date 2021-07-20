油價暴跌 銅和黃金都跌 變種病毒疫情來勢洶洶
在OPEC+聯盟同意增加原油供應之後，由於疫情捲土重來動搖了投資人對全球經濟復甦的信心，原油成為金融市場拋售中的最大輸家；金屬價格普遍下挫。以下是整理自彭博的商品行情：
●原油價格暴跌
紐約原油期貨周一下跌7.5%，創下去年9月以來最大跌幅。
OPEC及盟友達成月產量協議，同意將每日供應量增加40萬桶。與此同時，Delta變種病毒的傳播導致金融市場出現廣泛的避險情緒，重新祭出的抗疫管制措施也威脅到石油需求。此外，美元走高，降低以美元計價大宗商品的吸引力。
Oanda Corp 的高級市場分析師Ed Moya說：「需求前景遭受重創，而在供應方面，市場將迎來更多的原油。」
「走勢可能會變得很糟糕」。
8月交割的西德州中級原油（WTI）下跌5.39美元，收於每桶66.42美元；9月交割布蘭特原油下跌4.97美元，收於每桶68.62美元。
●銅和黃金都跌
倫敦金屬交易所3個月交割銅期貨一度下跌3.1%至每噸9,131美元，當地時間下午5:51跌2.2%，收報9,222美元。今年表現最好的基本金屬錫也下跌，上周五才創歷史新高。
紐約時間下午2點04分，金價現貨縮小早盤跌幅，下跌0.2%至每英兩1,807.72 美元。8月交割黃金期貨跌0.3%，收於1,809.20 美元。
在經濟不確定的情況下，通常受益於避險需求的黃金受到打擊，因為投資人轉而投入美元。
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