美元觸及三個月最高 Delta變種病毒肆虐提振避險貨幣

肩負避險功能的美元、日圓和瑞郎周一走強，投資人對Delta變種病毒肆虐感到緊張，可能威脅到全球經濟復甦的前景。

上述三種貨幣走強之際，美國10年期公債殖利率跌至逾五個月最低的1.176%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至92.891，一度觸抵三個月來最高的93.039，盤尾從高位回落，因日圓和瑞郎隨著風險偏好的下降而走高。

美國官員周五表示，Delta變種病毒現在是造成全球感染的主要毒株，美國各地死亡人數激增，死亡病例幾乎全部是未接種疫苗的人。

外匯經紀商IG研究部門DailyFX.com的高級分析師 Christopher Vecchio表示，「股市走低、殖利率下降、日圓和美元走強，都匯聚成市場上的一股強大的避險衝動。」

由於變種病毒相關的全球不確定性，美國利率市場也降低對聯準會（Fed）在2022年和2023年緊縮的預期。

追蹤短期利率預期的聯邦基金利率期貨市場周一的數據顯示，Fed 2022年12月升息 25個基點的可能性從7月13日消費者物價指數(CPI)發布時的90%降至58%。Fed 2023年1月升息的可能性從上周二的100%降至70%。

美元兌大宗商品貨幣也大幅走高。美元兌加幣上揚逾1%，報1.2759加元。澳幣兌美元跌1%，至0.7328美元，紐西蘭元兌美元跌0.9%，至0.6932美元。

日圓周一大漲，升至5月底以來最高，推動美元兌日圓跌0.6%，報109.44日圓。

瑞郎也走高，拖累美元兌瑞郎下跌0.2%，報0.9180瑞郎。

英鎊兌美元跌0.7%，至1.3671美元，英國衛生大臣賈偉德周末宣布確診新冠病毒，目前處於自我隔離狀態。英國首相強生和財政大臣蘇納克也進行隔離，英鎊在盤中稍早一度觸及三個月最低。

歐元兌美元跌0.1%，報1.1797美元，盤中稍早一度跌至三個月低位1.1764 美元，歐洲央行本周開會。