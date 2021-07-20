台積電ADR僅跌0.3% 較台北交易溢價拉大為11.2%
台積電ADR周一微跌0.2%收在115.35美元，較台北交易股票溢價11.2%。費城半導體指數小漲不到0.1%。
美股三大指數重挫，道瓊指數重挫逾700點，為去年10月以來最糟單日跌幅，新冠病毒Delta變種感染病例激增，引發華爾街大範圍拋售，投資人擔心再次實施封鎖措施，導致經濟復甦減緩，美股恐慌指數也急升。此外，美、中緊張局勢升溫也衝擊市場信心。
道瓊工業指數19日急跌725.81點，跌幅2.1%，報33,962.04點；標普500指數重挫68.67點，跌幅1.6%，報4,258.49點；那斯達克指數收跌152.25點，跌幅1.1%，報14,274.98點。
台灣加權股價指數昨天跌0.6%收17,789.25點。台積電跌1.2%收582元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 118.83 +1.32 117.50 1.31
中華電 CHT 113.84 -0.39 115.00 -1.01
台積電 TSM 647.32 -0.34 582.00 11.22
聯電 UMC 52.02 -1.70 52.60 -1.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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