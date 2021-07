【Bloomberg】Q&A：知名市場趨勢家夏瑪 談全球經濟風險

摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management)新興市場負責人兼首席全球策略師夏瑪(Ruchir Sharma)表示,中國監管機構打壓其科技業,以及美國消費者的儲蓄可能超過支出,是世界經濟復甦面臨的雙重風險。

夏瑪撰寫過的暢銷書包括2012年的《誰來拯救全球經濟》(Breakout Nations)和2016年的《下一波經濟狂潮》,(The Rise and Fall of Nations),最新著作是《成功國家的10條規則》(The Ten Rules of Successful Nations)。他並未預測全球經濟崩潰,而是警告,關於強勁繁榮的共識可能忽視下行風險,那些風險可能導致動力比預期更快地消褪。

以下是夏瑪受訪Q&A。

■全球經濟復甦現況如何?會往哪裡去?

我擔心市場的強烈共識,認為會發生經濟大榮景----成長預估值超高。所以,可能出錯的問題很困擾我,債市似乎也反映這個問題。我們必須小心兩條斷層線。

■能否說明這兩條斷層線?

其中之一是與中國有關。對科技業的打擊力度很大,監管政策扮演緊縮作用。數位經濟估占中國經濟的40%,遠高於十年前的10%。新數位經濟的出現是搖錢樹和金鵝。我有點擔心,如果給予打擊,對經濟成長有何什影響,程度會多深。這是全球經濟預測的一大難題。

■其他顧慮?

美國財政支出料將漸減,大家覺得沒問題,因為消費者狀況良好,會填補空白。但消費者上次這麼有錢,是在第二次世界大戰後,他們最終存了很多錢而不是花錢。萬一消費者這次也儲蓄多過支出呢?與此同時,很多消費者還因為2008年金融危機而傷痕累累。

■經濟可能放緩有沒有一個時段?有多明顯?

我覺得復甦還有很多段路要走,隨著新興市場的疫苗接種速度加快,他們會做得更好,所以全球復甦可能還沒觸頂,但全球成長的兩大引擎可能沒有想像的強勁,這意味復甦觸頂可能比今日共識預期的快得多。我並不是預測我們將迎來全球經濟衰退,但看好我們將迎來全球經濟榮景的共識太過強烈。我正在找世俗認知的缺陷所在。

■美國聯準會退場對新興市場的意義為何?

我相信歷史不會這麼迅速就重演。很多人牢記2013年的退場恐慌,但我認為基本面不同。沒錯,有些新興市場很脆弱,但那些是較小的前沿市場。這次,大型新興市場沒那麼脆弱,可檢視其經常帳赤字和外債。

■請多著墨為何不那麼擔心新興市場?

大宗商品周期性上揚,以及採用新技術的成本大降,包括一些最貧窮國家在內的新興市場正迅速採用新技術,讓我樂觀看待未來幾年新興市場的成長。

■疫情發生以來推出大規模刺激政策的缺點為何?

有很多腐蝕、潛伏性的影響。殭屍公司太多,生產力越來越低,久了會排擠新創公司崛起,損害創造性破壞。我認為這是高債負的真正問題。

■未來幾年印度經濟的展望?

我多年來形容,這是個不斷讓樂觀和悲觀主義者同感失望的國家。印度只有在處於絕境時才會進行經濟改革,現在正是如此。雖然還很初期,但印度首次談及私有化,討論對勞動市場進行改革。這至少是包括印度在內新興市場的一線希望——疫情迫使他們改革。