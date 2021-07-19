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【Bloomberg】Q&A：知名市場趨勢家夏瑪 談全球經濟風險

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利投資管理公司新興市場部門負責人兼首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）。彭博資訊
摩根士丹利投資管理公司新興市場部門負責人兼首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）。彭博資訊

摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）新興市場負責人兼首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）表示，中國監管機構打壓其科技業，以及美國消費者的儲蓄可能超過支出，是世界經濟復甦面臨的雙重風險。

夏瑪撰寫過的暢銷書包括2012年的《誰來拯救全球經濟》（Breakout Nations）和2016年的《下一波經濟狂潮》，（The Rise and Fall of Nations），最新著作是《成功國家的10條規則》（The Ten Rules of Successful Nations）。他並未預測全球經濟崩潰，而是警告，關於強勁繁榮的共識可能忽視下行風險，那些風險可能導致動力比預期更快地消褪。

以下是夏瑪受訪Q&A。

■全球經濟復甦現況如何？會往哪裡去？

我擔心市場的強烈共識，認為會發生經濟大榮景----成長預估值超高。所以，可能出錯的問題很困擾我，債市似乎也反映這個問題。我們必須小心兩條斷層線。

■能否說明這兩條斷層線？

其中之一是與中國有關。對科技業的打擊力度很大，監管政策扮演緊縮作用。數位經濟估占中國經濟的40%，遠高於十年前的10%。新數位經濟的出現是搖錢樹和金鵝。我有點擔心，如果給予打擊，對經濟成長有何什影響，程度會多深。這是全球經濟預測的一大難題。

■其他顧慮？

美國財政支出料將漸減，大家覺得沒問題，因為消費者狀況良好，會填補空白。但消費者上次這麼有錢，是在第二次世界大戰後，他們最終存了很多錢而不是花錢。萬一消費者這次也儲蓄多過支出呢？與此同時，很多消費者還因為2008年金融危機而傷痕累累。

■經濟可能放緩有沒有一個時段？有多明顯？

我覺得復甦還有很多段路要走，隨著新興市場的疫苗接種速度加快，他們會做得更好，所以全球復甦可能還沒觸頂，但全球成長的兩大引擎可能沒有想像的強勁，這意味復甦觸頂可能比今日共識預期的快得多。我並不是預測我們將迎來全球經濟衰退，但看好我們將迎來全球經濟榮景的共識太過強烈。我正在找世俗認知的缺陷所在。

■美國聯準會退場對新興市場的意義為何？

我相信歷史不會這麼迅速就重演。很多人牢記2013年的退場恐慌，但我認為基本面不同。沒錯，有些新興市場很脆弱，但那些是較小的前沿市場。這次，大型新興市場沒那麼脆弱，可檢視其經常帳赤字和外債。

■請多著墨為何不那麼擔心新興市場？

大宗商品周期性上揚，以及採用新技術的成本大降，包括一些最貧窮國家在內的新興市場正迅速採用新技術，讓我樂觀看待未來幾年新興市場的成長。

■疫情發生以來推出大規模刺激政策的缺點為何？

有很多腐蝕、潛伏性的影響。殭屍公司太多，生產力越來越低，久了會排擠新創公司崛起，損害創造性破壞。我認為這是高債負的真正問題。

■未來幾年印度經濟的展望？

我多年來形容，這是個不斷讓樂觀和悲觀主義者同感失望的國家。印度只有在處於絕境時才會進行經濟改革，現在正是如此。雖然還很初期，但印度首次談及私有化，討論對勞動市場進行改革。這至少是包括印度在內新興市場的一線希望——疫情迫使他們改革。

新興市場 印度

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