違反印度社群媒體新規 WhatsApp封鎖200萬用戶

根據印度引發爭議的新版社群媒體規範，美國通訊軟體業者WhatsApp今天公布首份法規遵循報告。僅僅一個月之內，WhatsApp即以違反印度的新規定而封鎖當地超過200萬個用戶。

法新社報導，多數用戶因濫發垃圾訊息被封鎖，為反制假訊息，臉書旗下的WhatsApp限制大量訊息轉發。

印度今年5月實施規範社群媒體公司的新制，強制這些業者每月公布監控各自網路平台的成效。

WhatsApp昨天晚間發布新聞稿表示：「我們具備卓越的能力，可辨識這些寄發不正常大量簡訊的帳號，並且光是從5月15日至6月15日，就封鎖了200萬個疑似濫發簡訊的帳號。」

WhatsApp表示，公司「最注意的」仍是防止有害與惡意的訊息到處散布。

WhatsApp在印度的用戶超過4億，是這家通訊軟體的首要市場之一，卻因假訊息的散布屢屢招致抨擊。

2018年，WhatsApp的平台廣傳黑幫拐賣兒童的假消息，導致當地民眾以私刑處置數十人。

諸多事件促使WhatsApp在印度限制大量的留言轉發。