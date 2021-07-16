快訊

斯洛伐克贈疫苗只是第一步 大型訪團9月搭專機來台

日劇女神閃電離婚！鈴木保奈美終結23年婚姻

違反印度社群媒體新規 WhatsApp封鎖200萬用戶

中央社 / 新德里16日綜合外電報導
根據印度引發爭議的新版社群媒體規範，美國通訊軟體業者WhatsApp今天公布首份法規遵循報告。僅僅一個月之內，WhatsApp即以違反印度的新規定而封鎖當地超過200萬個用戶。 路透社
根據印度引發爭議的新版社群媒體規範，美國通訊軟體業者WhatsApp今天公布首份法規遵循報告。僅僅一個月之內，WhatsApp即以違反印度的新規定而封鎖當地超過200萬個用戶。 路透社

根據印度引發爭議的新版社群媒體規範，美國通訊軟體業者WhatsApp今天公布首份法規遵循報告。僅僅一個月之內，WhatsApp即以違反印度的新規定而封鎖當地超過200萬個用戶。

法新社報導，多數用戶因濫發垃圾訊息被封鎖，為反制假訊息，臉書旗下的WhatsApp限制大量訊息轉發。

印度今年5月實施規範社群媒體公司的新制，強制這些業者每月公布監控各自網路平台的成效。

WhatsApp昨天晚間發布新聞稿表示：「我們具備卓越的能力，可辨識這些寄發不正常大量簡訊的帳號，並且光是從5月15日至6月15日，就封鎖了200萬個疑似濫發簡訊的帳號。」

WhatsApp表示，公司「最注意的」仍是防止有害與惡意的訊息到處散布。

WhatsApp在印度的用戶超過4億，是這家通訊軟體的首要市場之一，卻因假訊息的散布屢屢招致抨擊。

2018年，WhatsApp的平台廣傳黑幫拐賣兒童的假消息，導致當地民眾以私刑處置數十人。

諸多事件促使WhatsApp在印度限制大量的留言轉發。

印度 社群媒體 WhatsApp

延伸閱讀

彰化傳出有員警混打疫苗？警察局：假訊息將究辦

OPEC：原油需求明年回升至疫前水準 通膨可能加速增溫

精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度

復星醫藥24.5億買斷大陸國產新冠口服藥非洲、印度權益

相關新聞

美股早盤漲破35,000點 受6月零售銷售優於預期帶動

美國6月零售銷售優於市場預期，強化經濟復甦前景的樂觀展望，激勵美股道瓊工業指數16日早盤再度漲破35,000點。

三大利空拖累費半重挫逾2% 後市怎麼看？

費城半導體指數15日重挫逾2%後，成分股在16日美股盤前也維持低迷走勢，原因包括台積電預期車用晶片荒今年將能緩解，又面臨...

美6月零售銷售意外攀升 上季消費支出強勁擴張

美國6月零售銷售意外攀升，顯示第2季的消費者支出穩健，成為上季經濟成長的好兆頭。

一波三折！花旗延到8月再公布出售南韓事業細節

南韓花旗銀行表示，將延後到8月公布退出當地消費者銀行市場的策略細節，暗示花旗銀行可能在出售南韓消金業務的過程中，遭遇更多...

日銀調降今年度經濟成長預測 仍看好經濟保持溫和復甦

日本銀行（央行）16日公布決策報告，調降今年度的成長率預測，但維持經濟溫和復甦的看法，顯示央行將在一段時間內維持貨幣政策...

大摩：台積電明年到後年 毛利率恐將惡化到50%以下

道瓊社今（16）日引述摩根士丹利的分析，指台積電（2330）的利潤率恐怕會變得更差，主要是折舊成本增加，以及定價能力明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。