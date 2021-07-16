快訊

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大利空拖累費半重挫逾2% 後市怎麼看？

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
在台積電ADR領跌下，費城半導體指數15日收盤重挫逾2%。路透
在台積電ADR領跌下，費城半導體指數15日收盤重挫逾2%。路透

費城半導體指數15日重挫逾2%後，成分股在16日美股盤前也維持低迷走勢，原因包括台積電預期車用晶片荒今年將能緩解，又面臨毛利率與地緣政治壓力的憂慮，以及美中經濟數據好轉促使資金持續輪動向價值股，導致高成長的科技股表現失色。瑞穗（Mizuho）建議投資人，在評估晶片股時，應採取更加防禦性的作為。

資金轉進價值股的現象在美股大盤指數的變動顯露無遺，道瓊工業指數15日小漲0.2%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌0.7%，費城半導體指數則跌2.2%。美國上周首次申請失業救濟金人數降至36萬人，為去年新冠疫情爆發以來最低，聯準會（Fed）主席鮑爾重申還沒要縮減量化寬鬆（QE）規模。中國大陸工業生產數據維持強勁，促使資金轉向價值股與經濟重啟概念。

在費城半導體指數中，以台積電的跌幅最重、達5.5%，恩智浦半導體ADR的4.5跌幅居次，輝達大跌4.4%，英特爾跌1.3%。半導體類股在16日盤前維持弱勢，台積電ADR小跌0.3%，輝達續挫0.6%，英特爾則因併購題材而小漲0.3%。

台積電日前公布第2季財報時預期，車用晶片短缺困境本季將開始大幅緩解，該公司將提高今年的車用微控制器產量，較去年增產近60%，或約比新冠疫情爆發前的水準增加30%。

台積電上季財報也透露毛利率的隱憂：第2季毛利率為50%，低於第1季的52.4%，除了匯損，還有提高5奈米晶片產能與興建新廠折舊成本所造成的影響。摩根士丹利分析師認為，台積電本季財測「令人失望」，警告該公司毛利率最快明年可能跌破50%。地緣政治因素可能是更棘手的問題，各國將想搶台積電的產品與投資，而台積電的任何決策疏失，都可能帶來嚴重後果。

瑞穗16日發布報告，建議投資人在評估晶片業時，應該採取防禦作為，並且調降恩智浦、Microchip的投資評等和目標價。

分析師Vijay Rakesh指出，投資人必須更具防禦性與慎選標的，隨著中國大陸成長趨緩、訂單成長開始回穩，著重於汽車與工業產品的晶片製造商，業績的年比表現會開始趨緩。

台積電 半導體

延伸閱讀

英特爾洽併格芯 專家：台積晶圓代工龍頭地位不變

英特爾擬併購格芯 陸行之點評「3好4壞」弊大於利

台積電股價在跌什麼？法人：有三原因

英特爾CEO高喊美國優先 陸行之：沒把彼此當夥伴

相關新聞

日銀調降今年度經濟成長預測 仍看好經濟保持溫和復甦

日本銀行（央行）16日公布決策報告，調降今年度的成長率預測，但維持經濟溫和復甦的看法，顯示央行將在一段時間內維持貨幣政策...

三大利空拖累費半重挫逾2% 後市怎麼看？

費城半導體指數15日重挫逾2%後，成分股在16日美股盤前也維持低迷走勢，原因包括台積電預期車用晶片荒今年將能緩解，又面臨...

大摩：台積電明年到後年 毛利率恐將惡化到50%以下

道瓊社今（16）日引述摩根士丹利的分析，指台積電（2330）的利潤率恐怕會變得更差，主要是折舊成本增加，以及定價能力明顯...

阻中企掌控巴紐通訊 澳洲政府動員私企購Digicel

澳洲政府基於國家安全考慮，向「澳洲電訊公司」（Telstra）等大型企業招手，試圖動員澳洲企業競購Digicel，以免讓...

三星電子170億美元新晶圓廠 可能不設在德州奧斯汀改這裡

路透報導，根據提交給德州官員的一份文件，三星電子已申請稅務減免，可能在奧斯汀以外的另一地點興建計劃投資170億美元的半導...

科技股能帶頭領漲嗎？ 美5大龍頭具市場競爭力

雖然目前市場有不少人認為科技股欲漲乏力，但其實不少大型科技股尤其美國科技巨頭近期創新高。基本上，上半年大家看好全球疫情消退，多國陸續重新開放經濟，讓人看好經濟復甦而帶動能源與金融等傳產股走高，去年表現強勁的科技股出現休息態勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。