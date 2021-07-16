快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

運價狂飆 美商停止從台灣拉貨 最後一組玩具開價近80萬

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
玩具商Premium Joy把全球最後一組海底主題拼圖玩具（如圖）的價格訂在2.8萬美元。網路照
玩具商Premium Joy把全球最後一組海底主題拼圖玩具（如圖）的價格訂在2.8萬美元。網路照

全球貨櫃短缺推升海運成本飆升，連帶使晶片、雞肉、氯氣到乳酪等產品漲聲響起，連玩具也難逃漲價命運，美國一家玩具商為此停止進口台製泡棉產品和停產一款熱銷玩具，並把全球最後一組這款玩具的價格訂在2.8萬美元，比原價超過1,000倍。

位於加州核桃市的美國玩具商Premium Joy，專門生產各式泡棉玩具，包括巧拼地墊、拼圖玩具及玩具積木，供幼稚園和學齡前孩童使用。該公司最知名的商品是海底主題泡棉地板拼圖，根據Premium Joy創辦人和老闆阿爾納席爾，在疫情爆發前，這款玩具每年可賣出5,000至6,000組。

阿爾納席爾說，正停產這款拼圖，因為在台灣加工和進口這些泡棉產品，成本高得令人咋舌。這意味海底主題拼圖的供應遠遠落後需求。但Premium Joy手上只剩最後一組這款玩具，正思考如何為這個玩具訂價。

Premium Joy查詢Google後，得知這款玩具目前標價2.7萬美元，於是把售價訂在2.8萬美元（新台幣近80萬元），是原本25美元售價的1,120倍。阿爾納席爾也說，繼續生產這款玩具不在考慮之中。

他說：「我們停產這款玩具，就是因為疫情推升海運成本激增」，強調這個業務的海運運價，幾乎是2020年初的四倍。「20呎標準貨櫃去年2月的運費是1,990美元，到今年6月已大漲超過7,000美元。」

疫情 漲價

延伸閱讀

股價震盪中…陽明完成現增

長榮砸3997萬美元 購入6000只貨櫃

陽明辦現增 每股182元

中油進軍國際 國光牌海運機油獲日本高規認證

相關新聞

APEC非正式領袖會議前 美紐元首共商疫苗供應

紐西蘭政府透過聲明表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天與美國總統拜登通越洋電話，討論如何確保紐國及太平洋...

【Bloomberg】拜登對陸政策維持強硬 美中緊張難降溫

美國總統拜登上任半年來，在人權等領域擴大對中國大陸施壓，對陸政策也維持強硬立場，表明這兩大經濟體之間的緊張關係，將持續升...

拜登承諾將就香港局勢惡化 向美國企業發出警告

美國總統拜登表示，針對中國大陸政府持續加緊對香港的掌控，美國政府將就「可能發生的狀況」，向美國企業提出在香港營運風險的警...

FAA下令檢查波音737艙壓開關 影響全球9,000多架飛機

美國聯邦航空總署（FAA）周四（15日）下令擁有波音（Boeing）737系列飛機的航空公司，全面檢查艙壓高度（cabi...

18歲少年將一起上太空！貝佐斯團隊創最年輕、年長紀錄

「亞馬遜」（Amazon）公司創辦人、前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）下週將搭乘火箭、飛上太空邊緣。官方15日公布...

英特爾傳洽併格芯以壯晶圓代工事業 價碼上看300億美元

華爾街日報引述知情人士報導，英特爾（Intel）正洽詢併購格芯（GlobalFoundries），若談成交易，將是英特爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。