運價狂飆 美商停止從台灣拉貨 最後一組玩具開價近80萬

全球貨櫃短缺推升海運成本飆升，連帶使晶片、雞肉、氯氣到乳酪等產品漲聲響起，連玩具也難逃漲價命運，美國一家玩具商為此停止進口台製泡棉產品和停產一款熱銷玩具，並把全球最後一組這款玩具的價格訂在2.8萬美元，比原價超過1,000倍。

位於加州核桃市的美國玩具商Premium Joy，專門生產各式泡棉玩具，包括巧拼地墊、拼圖玩具及玩具積木，供幼稚園和學齡前孩童使用。該公司最知名的商品是海底主題泡棉地板拼圖，根據Premium Joy創辦人和老闆阿爾納席爾，在疫情爆發前，這款玩具每年可賣出5,000至6,000組。

阿爾納席爾說，正停產這款拼圖，因為在台灣加工和進口這些泡棉產品，成本高得令人咋舌。這意味海底主題拼圖的供應遠遠落後需求。但Premium Joy手上只剩最後一組這款玩具，正思考如何為這個玩具訂價。

Premium Joy查詢Google後，得知這款玩具目前標價2.7萬美元，於是把售價訂在2.8萬美元（新台幣近80萬元），是原本25美元售價的1,120倍。阿爾納席爾也說，繼續生產這款玩具不在考慮之中。

他說：「我們停產這款玩具，就是因為疫情推升海運成本激增」，強調這個業務的海運運價，幾乎是2020年初的四倍。「20呎標準貨櫃去年2月的運費是1,990美元，到今年6月已大漲超過7,000美元。」