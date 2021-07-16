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18歲少年將一起上太空！貝佐斯團隊創最年輕、年長紀錄
「亞馬遜」（Amazon）公司創辦人、前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）下週將搭乘火箭、飛上太空邊緣。官方15日公布將與他同行的人選，其中包括一名18歲、剛準備要上大學的男子，創下「歷史上年紀最輕登上太空之人」，恰巧先前公布另一名82歲婦人也將同行，同時再寫下最年長登上太空的紀錄。
貝佐斯旗下太空公司「藍源」（Blue Origin）16日宣布，在先前的公開競標中，這名18歲學生戴蒙（Oliver Daemen）原先是標得下一趟太空飛行的座位，不過在首航得標者在個人行程安排上撞期、選擇退出後，戴蒙遞補獲得下周出發的席位。藍源公司表示，戴蒙將是「第一個付費客戶」，但沒有透露他的機票價格。
戴蒙搶到的是太空艙的第4個、也是最後一個座位。他說上周藍源打來這通「意外電話」時，自己不禁直呼「這簡直太酷了」，並表示「飛往和進入太空只需要10分鐘，但我已經知道這將是我生命中最特別的10分鐘」，還稱「我非常興奮能體驗零重力並從『上面』看世界」。
現年才18歲的戴蒙去年曾空窗一年來學習、並考取私人飛行執照，今年9月將進入荷蘭烏特勒支大學就讀。藍源公司執行長史密斯（Bob Smith）更指出「戴蒙代表的是協助我們打造邁向太空之路的新血」。
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