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台積電ADR重挫 較台股溢價率急縮至6.81%
台股ADR周四（15日）收盤漲跌互見，台積電ADR重挫5.51%，較台北交易股票溢價縮小到6.81%。
道瓊工業指數上漲53.79點或0.15%，以34,987.02點作收；標準普爾500指數下跌14.27點或0.33%，收在4,360.03點；那斯達克指數下挫101.82點或0.7%，收14,543.13點。
費城半導體指數收盤下跌2.17%，收3,217.74點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.38 +1.58%
中華電 CHT 40.70 -0.17%
台積電 TSM 117.53 -5.51%
聯電 UMC 9.47 -2.37%
資料來源：彭博資訊
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