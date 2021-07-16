台積電ADR重挫 較台股溢價率急縮至6.81%

台股ADR周四（15日）收盤漲跌互見，台積電ADR重挫5.51%，較台北交易股票溢價縮小到6.81%。

道瓊工業指數上漲53.79點或0.15%，以34,987.02點作收；標準普爾500指數下跌14.27點或0.33%，收在4,360.03點；那斯達克指數下挫101.82點或0.7%，收14,543.13點。

費城半導體指數收盤下跌2.17%，收3,217.74點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.38 +1.58%

中華電 CHT 40.70 -0.17%

台積電 TSM 117.53 -5.51%

聯電 UMC 9.47 -2.37%

資料來源：彭博資訊