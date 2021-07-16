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美元指數收復上個交易日失地 美就業數據改善
美元周四走高，收復前一日的大部分失地，聯準會（Fed）主席鮑爾對國會表示，他認為沒有必要匆忙轉向緊縮的貨幣政策。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四上漲0.2%，至92.603。該指數盤中一度跌至92.272的低點。
美元指數周四攀升，因投資人對美元前景更加樂觀，受Fed對美國經濟的評估日益樂觀推動。Fed已將下次升息預期日程提前。
周三，鮑爾表示，他相信最近的價格上漲與美國疫情後重啟有關，並將逐漸減弱，Fed應繼續專注讓所以人重返工作崗位。
加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在一份報告中說：「當然，FOMC內部有不同的聲音，但主席的立場似乎非常明確；今年底之前，不會進行縮減購債規模的討論，也不會作出決定。」
在參院金融委員會周四舉行的聽證會上，參議員針對通膨和銀行業監管向鮑爾尖銳提問，這些問題或將是他可能再次被提名為Fed主席的首要問題。
周四公布的數據顯示，美國上周初請失業金人數下降，就業市場穩步改善，這提振了美元。
英鎊兌美元持平，此前英國央行官員桑德斯表示，由於通膨意外急劇上升，央行可能提前停止購買公債。
油價疲弱，加上ADP報告顯示加拿大6月就業減少29.42萬，加幣兌美元跌至近三個月低點。
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