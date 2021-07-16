快訊

台積電ADR重挫 較台股溢價率急縮至6.81%

南韓破口第4波：當「防疫疲勞」撞上Delta疫苗大亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際油價跌至一個月低點 銅錫上漲 金價穩守一個月高位

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元走強，OPEC+預告可能即將增加產量，國際原油價格周四跌至四周低點。路透
美元走強，OPEC+預告可能即將增加產量，國際原油價格周四跌至四周低點。路透

美元走強，OPEC+預告可能即將增加產量，國際原油價格周四跌至四周低點；銅價上漲，因中國大陸和美國周四發布的經濟數據顯示經濟持續復甦。金價小漲，持穩在一個月高位附近，投資人評估聯準會（Fed）鮑爾面對通膨數據高於預期的最新看法。以下是整理自彭博新聞的大宗商品行情：

●油價跌至一個月低點

紐約原油周四下跌2%，美元升值削弱了美元計價大宗商品的吸引力。

周三OPEC+聯盟代表表示，阿拉伯聯合大公國在解決其與沙烏地的分歧方面取得重大進展，因此交易員正在關注該聯盟是否會敲定增產協議的日期。

在美國，本周的庫存報告顯示燃油庫存和原油產量增加，也給油價帶來壓力。

Commodity Research Group高級合夥人Andrew Lebow說：「市場仍在繼續評估基本面，比如OPEC+協議到底會對市場來說意味著什麼。看起來OPEC+即將達成協議，但要落實仍有很多不確定性。」

8月交割西德州中級原油（WTI）跌1.48 美元，收於每桶71.65美元；9月交割布蘭特原油跌1.29美元至73.47美元。

●銅和錫上漲

倫敦時間下午5:51，LME銅價上漲1.5%至每噸9,486.50美元；鋅價上漲1.5%； 錫價一度上漲1.6%至每噸33,180美元，歷史高位是2011年達到的33,600美元。

中國經濟第2季穩定反彈，GDP大幅成長7.9%，消費支出的回升，表現更加平衡。美國首次申請失業救濟人數降至新冠疫情期間新低。

兩個最大的銅消費國持續復甦的跡象表明全球需求上升，也有助緩解對中國大陸控制原物料成本的疑慮。

與此同時，Fed主席鮑爾繼續為保持政策寬鬆的立場辯護，儘管通膨達到令人不安的水準。

●黃金持穩在一個月高位附近

現貨黃金紐約時間下午1點48分上漲0.1%至每英兩1,829.40美元，此前曾觸及6月16日來最高。

8月交割黃金期貨上漲0.2%，收於1,829美元；現貨白銀和鉑金也上漲，鈀金下跌。

鮑威爾周四在參院聽證會上表示，當前價格上漲是史上「獨特」現象，並表示Fed正密切觀察其關於通膨暫時高漲的預期是否正確，通膨是否可能持續更久。

道明證券分析師Bart Melek領銜發布的報告說，「鮑爾對近期鷹派市場定價的輕微反擊增強了黃金的決心，但投資人明顯也缺乏購買黃金的動力」。

黃金在6月出現2016年以來最大單月跌幅後出現反彈，因投資人權衡貨幣政策、經濟成長和物價壓力的前景。

通膨 OPEC

延伸閱讀

科技股走低 那指下跌101點、道瓊上漲53點

NBA／外媒預測湖人有意迎回鮑爾 經紀人強調開放態度

富邦期貨：績優電子股轉強 有助抵消盤面不利跡象

富邦期貨：市場靜待周四台積法說 及鮑爾聽證會

相關新聞

APEC臨時峰會今登場 中美再角力

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領導人視訊會議十六日臨時召開，主題是對付和結束新冠疫苗疫情，支持全球經濟復甦。這是美國總統拜登今年...

美中外交高層二度對話觸礁？ 金融時報：薛曼暫停訪陸

美中外交高層第二次接觸觸礁？英國金融時報報導，北京拒絕美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日訪問中國大陸時...

馬斯克：不在意Cybertruck暢不暢銷 生產計畫照常進行

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（15日）表示，他不介意特斯拉的卡車Cybertruck可能會賣得不好，畢竟Cybe...

台積電ADR重挫 較台股溢價率急縮至6.81%

台股ADR周四（15日）收盤漲跌互見，台積電ADR重挫5.51%，較台北交易股票溢價縮小到6.81%。

美Fed主席鮑爾可能丟工作？遭痛批銀行監管不力

美國參議院兩位民主黨重量級議員對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的銀行監管成績提出嚴厲批評，認為他...

美元指數收復上個交易日失地 美就業數據改善

美元周四走高，收復前一日的大部分失地，聯準會（Fed）主席鮑爾對國會表示，他認為沒有必要匆忙轉向緊縮的貨幣政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。