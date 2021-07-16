國際油價跌至一個月低點 銅錫上漲 金價穩守一個月高位

美元走強，OPEC+預告可能即將增加產量，國際原油價格周四跌至四周低點；銅價上漲，因中國大陸和美國周四發布的經濟數據顯示經濟持續復甦。金價小漲，持穩在一個月高位附近，投資人評估聯準會（Fed）鮑爾面對通膨數據高於預期的最新看法。以下是整理自彭博新聞的大宗商品行情：

●油價跌至一個月低點

紐約原油周四下跌2%，美元升值削弱了美元計價大宗商品的吸引力。

周三OPEC+聯盟代表表示，阿拉伯聯合大公國在解決其與沙烏地的分歧方面取得重大進展，因此交易員正在關注該聯盟是否會敲定增產協議的日期。

在美國，本周的庫存報告顯示燃油庫存和原油產量增加，也給油價帶來壓力。

Commodity Research Group高級合夥人Andrew Lebow說：「市場仍在繼續評估基本面，比如OPEC+協議到底會對市場來說意味著什麼。看起來OPEC+即將達成協議，但要落實仍有很多不確定性。」

8月交割西德州中級原油（WTI）跌1.48 美元，收於每桶71.65美元；9月交割布蘭特原油跌1.29美元至73.47美元。

●銅和錫上漲

倫敦時間下午5:51，LME銅價上漲1.5%至每噸9,486.50美元；鋅價上漲1.5%； 錫價一度上漲1.6%至每噸33,180美元，歷史高位是2011年達到的33,600美元。

中國經濟第2季穩定反彈，GDP大幅成長7.9%，消費支出的回升，表現更加平衡。美國首次申請失業救濟人數降至新冠疫情期間新低。

兩個最大的銅消費國持續復甦的跡象表明全球需求上升，也有助緩解對中國大陸控制原物料成本的疑慮。

與此同時，Fed主席鮑爾繼續為保持政策寬鬆的立場辯護，儘管通膨達到令人不安的水準。

●黃金持穩在一個月高位附近

現貨黃金紐約時間下午1點48分上漲0.1%至每英兩1,829.40美元，此前曾觸及6月16日來最高。

8月交割黃金期貨上漲0.2%，收於1,829美元；現貨白銀和鉑金也上漲，鈀金下跌。

鮑威爾周四在參院聽證會上表示，當前價格上漲是史上「獨特」現象，並表示Fed正密切觀察其關於通膨暫時高漲的預期是否正確，通膨是否可能持續更久。

道明證券分析師Bart Melek領銜發布的報告說，「鮑爾對近期鷹派市場定價的輕微反擊增強了黃金的決心，但投資人明顯也缺乏購買黃金的動力」。

黃金在6月出現2016年以來最大單月跌幅後出現反彈，因投資人權衡貨幣政策、經濟成長和物價壓力的前景。