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做空機構：燕麥奶大廠Oatly沒有比較環保且會計帳不實

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
Spruce Point投資長Ben Axler說：「我們認為（Oatly）出現強烈的賣出訊號，該公司股價可能被高估了70%」。美聯社
Spruce Point投資長Ben Axler說：「我們認為（Oatly）出現強烈的賣出訊號，該公司股價可能被高估了70%」。美聯社

放空機構Spruce Point日前發布報告，指控瑞典燕麥奶品牌Oatly會計帳目不實，且Oatly宣稱的永續措施有誤導消費者和投資人之嫌。僅管Oatly已反駁這些指控「虛假且具誤導性」，但14日股價仍一度跌到史上最低的19.84美元。

CNBC報導，Spruce Point報告指控，Oatly誤導投資人的方式是，省略或竄改上市說明書與投資簡報上的關鍵事實。報告還說，Oatly將永遠無法實現獲利。

Spruce Point的報告並指出，Oatly日前給投資人的簡報顯示，該公司2018年在美國的營收估為1,200萬美元，但據尼爾森公司（Nielsen）與瑞典刊物Umgas雜誌報導，Oatly當年在美國的淨銷售額僅600萬美元。

報告另指出，Oatly誇大該公司的毛利率。Oatly計算的毛利率，並未納入出貨運輸與裝卸成本。若將物流和運輸成本算進去，Oatly實際的毛利率會少6.4%。報告也宣稱，發現Oatly在現金流量表、資產負債表增添項目之間的資本支出有異常。

Oatly也標榜自家產品，相較於牛奶或其他其他非乳製替代品，是具永續性的選擇。但Spruce Point報告指出，Oatly一直讓市場誤以為該公司環保，也就是有「漂綠」之嫌，實際上該公司向來都是以擴大全球市場為優先要務。

報告稱，Oatly刻意忽略旗下產品生產過程中的耗水量比牛奶高的數據。Oatly 2019年的報告也顯示，該公司紐澤西廠生產每公升燕麥的用水，比瑞典和荷蘭的工廠多55%。Spruce Point依資訊自由法向紐澤西州Millville政府取得相關文件顯示，該工廠2019年就有廢水問題，但Oatly迄今尚未建廢水處理廠。

做空機構Spruce Point指控瑞典燕麥奶品牌Oatly會計帳務不實，且Oatly宣稱的永續性措施，有誤導消費者和投資人之嫌。圖片取自OATLY臉書。
做空機構Spruce Point指控瑞典燕麥奶品牌Oatly會計帳務不實，且Oatly宣稱的永續性措施，有誤導消費者和投資人之嫌。圖片取自OATLY臉書。

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