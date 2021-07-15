做空機構：燕麥奶大廠Oatly沒有比較環保且會計帳不實

放空機構Spruce Point日前發布報告，指控瑞典燕麥奶品牌Oatly會計帳目不實，且Oatly宣稱的永續措施有誤導消費者和投資人之嫌。僅管Oatly已反駁這些指控「虛假且具誤導性」，但14日股價仍一度跌到史上最低的19.84美元。

CNBC報導，Spruce Point報告指控，Oatly誤導投資人的方式是，省略或竄改上市說明書與投資簡報上的關鍵事實。報告還說，Oatly將永遠無法實現獲利。

Spruce Point的報告並指出，Oatly日前給投資人的簡報顯示，該公司2018年在美國的營收估為1,200萬美元，但據尼爾森公司（Nielsen）與瑞典刊物Umgas雜誌報導，Oatly當年在美國的淨銷售額僅600萬美元。

報告另指出，Oatly誇大該公司的毛利率。Oatly計算的毛利率，並未納入出貨運輸與裝卸成本。若將物流和運輸成本算進去，Oatly實際的毛利率會少6.4%。報告也宣稱，發現Oatly在現金流量表、資產負債表增添項目之間的資本支出有異常。

Oatly也標榜自家產品，相較於牛奶或其他其他非乳製替代品，是具永續性的選擇。但Spruce Point報告指出，Oatly一直讓市場誤以為該公司環保，也就是有「漂綠」之嫌，實際上該公司向來都是以擴大全球市場為優先要務。