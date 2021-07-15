快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為員工集體加薪8%！貝萊德芬克：通膨將達有記憶來最高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
貝萊德執行長芬克（Larry Fink）
貝萊德執行長芬克（Larry Fink）

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，他預期美國通膨率會達到最近有記憶以來的最高水準，而且這種高通膨不會是暫時現象。貝萊德將為員工集體加薪8%，此舉顯然也支持芬克的通膨觀點。

根據芬克和貝萊德總裁卡皮托（Rob Kapito）14日發出的備忘錄，從9月1日起，貝萊德所有主管級和以下的員工基本薪資將提高8%。

大規模貨幣和財政刺激措施幫助美國經濟從疫情危機的深淵中反彈，全球規模最大資產管理集團貝萊德也從中獲益，截至6月底，該公司管理的資產規模約9.5兆美元，旗下指數型股票基金（ETF）產品資金規模上季首度突破3兆美元。

不過，刺激政策也引發美國經濟過熱疑慮。美國6月消費者物價指數（CPI）年比激增5.4%，核心通膨率增幅更創1991年11月來最大。

芬克在接受彭博資訊採訪時表示，通膨將帶來「巨大改變」，儘管目前還不一定值得擔憂，但也不會像一些市場策略師所假設的那樣短暫。

芬克說：「政府政策聚焦拉動國內就業，而不是提供今天最便宜的價格，我相信這將是根本性的變化之一。」 「企業會更關注員工，我相信你會見到更多高於趨勢水平的薪資成長。」

貝萊德正加入華爾街為吸引和留住年輕人才的搶才大戰。本月稍早，花旗將第一年的分析師基本年薪提高至10萬美元。巴克萊、摩根大通、古根漢（Guggenheim Partners）等金融機構先前也採取類似措施。

通膨 薪資

延伸閱讀

智利升息1碼抗通膨 疫苗接種率高可望放寬防疫限制

美股道瓊、標普收漲 鮑爾談話緩解通膨擔憂

Fed政策不變 史指道指小漲

美國6月通膨年增率逾5% 創2008年來最大幅度

相關新聞

台灣半導體榮景背後：服務業慘不堪言 苦等解封和疫苗

台北信義商圈的街道以往塞滿了購物者、食客和看電影觀眾，但現在即使是陽光明媚的周末，也空空蕩蕩。這與全球其他主要城市開始重...

拜登政府、歐盟擬徵收「碳稅」 為減少地球氣候變遷

民主黨人已同意對缺乏積極面對氣候變遷政策的國家的進口徵稅、作為規模3.5兆美元全面預算計劃的一部分，該計畫還包括旨在減少...

貝佐斯上太空前 先捐2億美元給美國航太博物館

全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）預定20日展開太空之旅，就在上太空之前，他宣布將捐贈2億美元給位於華盛頓的國家航太...

為員工集體加薪8%！貝萊德芬克：通膨將達有記憶來最高

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）表示，他預期美國通膨率會達到最近有記憶以來的最高水準，而且這種高通膨不會是暫時現...

現在該投資新興市場嗎？留意這幾個因素

新興股市過去一年來的表現一直優於已開發市場，看起來很吸引人。那麼，在當前新興股市下跌之際，是該進場低接、還是該在場邊觀望？

疫苗贏家！莫德納市值一度突破1,000億美元

現在近400萬台灣民眾想打到的新冠疫苗莫德納（Moderna），顯然是新冠疫情的贏家之一。周三（14日）莫德納市值一度突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。