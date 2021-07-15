快訊

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

英國更動旅遊警示 台灣列「綠色名單」入境免隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女股神：比特幣環保擔憂只是一時 長期仍看漲

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）。 彭博資訊
有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）。 彭博資訊

比特幣挖礦使用大量電力，衝擊環境保護不是新問題，但近來成為市場關注的一大顧慮。有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）周三（14日）說，這類擔慮是暫時的，不至於改變比特幣長期看漲的趨勢。

伍德在CNBC的訪談中重申對比特幣的信心。這位明星ETF經理人在中國大陸打擊比特幣挖礦，以及馬斯克推文說過擔心比特幣挖礦使用化石燃料之後，依舊看好比特幣潛力。

伍德說：「挖礦要分散才能更健康。很多進入美國的挖礦運算，用的是再生能源的。」除了為比特幣的環保問題辯護，她也再度表達對特斯拉（Tesla）和Roku等公司的信心。伍德還盛讚特斯拉執行長馬斯克是「獨特、深具遠見的領導者」，把馬斯克與亞馬遜創辦人貝佐斯相提並論。

比特幣 馬斯克 特斯拉

延伸閱讀

女股神避險 減碼陸科技股

馬斯克：沒我當執行長 特斯拉就會完蛋

英國富商布蘭森搶先上太空 貝佐斯與馬斯克送祝福：飛行順利

馬斯克嘆實現全自駕有難度 Tesla車主仍爭當白老鼠

相關新聞

台灣半導體榮景背後：服務業慘不堪言 苦等解封和疫苗

台北信義商圈的街道以往塞滿了購物者、食客和看電影觀眾，但現在即使是陽光明媚的周末，也空空蕩蕩。這與全球其他主要城市開始重...

女股神：比特幣環保擔憂只是一時 長期仍看漲

比特幣挖礦使用大量電力，衝擊環境保護不是新問題，但近來成為市場關注的一大顧慮。有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德（Ca...

美元回貶因鮑爾仍偏鴿 紐元強升逾1%

美元周三（14日）貶值，回吐部分近期升幅，因聯準會主席鮑爾打消市場關於短期將縮減購債計畫的預期，並重申任何通膨飆升都可能...

油價大跌逾2%、傳沙國與阿聯達妥協 金價勁揚1%　

國際油價周三下跌超過2%，有消息傳出中東主要產油國就供應問題達成妥協，且美國數據顯示上周原油需求略有放緩；黃金價格觸及四...

每年淘汰績效墊底員工！「末位淘汰」助微軟市值衝到17兆，卻成為落後蘋果的關鍵

「活力曲線」是一種績效評估制度，強制將員工排名成前20％、中70％、後10％，而尾端10％的員工將遭淘汰，因此也被稱為「末位淘汰制」。

智利升息1碼抗通膨 疫苗接種率高可望放寬防疫限制

智利周三成為最新升息的新興市場，因為政府的刺激措施和迅速執行的疫苗接種計畫加快經濟成長，可能推升通貨膨脹超出目標區間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。