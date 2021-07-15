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女股神：比特幣環保擔憂只是一時 長期仍看漲
比特幣挖礦使用大量電力，衝擊環境保護不是新問題，但近來成為市場關注的一大顧慮。有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）周三（14日）說，這類擔慮是暫時的，不至於改變比特幣長期看漲的趨勢。
伍德在CNBC的訪談中重申對比特幣的信心。這位明星ETF經理人在中國大陸打擊比特幣挖礦，以及馬斯克推文說過擔心比特幣挖礦使用化石燃料之後，依舊看好比特幣潛力。
伍德說：「挖礦要分散才能更健康。很多進入美國的挖礦運算，用的是再生能源的。」除了為比特幣的環保問題辯護，她也再度表達對特斯拉（Tesla）和Roku等公司的信心。伍德還盛讚特斯拉執行長馬斯克是「獨特、深具遠見的領導者」，把馬斯克與亞馬遜創辦人貝佐斯相提並論。
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