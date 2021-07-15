美元回貶因鮑爾仍偏鴿 紐元強升逾1%

美元周三（14日）貶值，回吐部分近期升幅，因聯準會主席鮑爾打消市場關於短期將縮減購債計畫的預期，並重申任何通膨飆升都可能緩和下來。

美元指數下跌0.37%，報92.41，盤中一度升至92.832，略低於上周觸及的4月5日以來最高92.844。

美元兌歐元貶值0.45%，報1.183美元，盤中觸及4月5日以來最高。

日圓兌美元升值0.6%，報109.97日圓兌1美元。

交易人士因鮑爾的言論而削減了美元多頭部位。鮑爾在為期兩天的國會作證開始時表示，聯準會堅信當前的物價上漲與經濟重啟有關，是暫時的。

道富銀行高級全球市場策略師Marvin Loh表示：「在數據顯示通膨超出預期後，鮑爾重申鴿派訊息，這在某種程度上淡化任何關於他將改變語氣，或改變他一直以來談論的更耐心做法的擔憂。」

Tempus副總裁John Doyle表示：「歐元昨日貶回1.18下方可能有點過頭了，因此我認為，即使沒有鮑爾的發言，今天的反彈也會發生。」

紐元兌美元升值1.2%至0.7030美元，漲幅一度高達1.4%，此前紐西蘭央行宣布將停止1,000億紐元（700億美元）的購債計畫，市場預期紐西蘭最快可能在8月升息。在鮑爾陳述證詞後，紐元進一步走高。

加拿大央行一如市場預期，再次宣布縮減資產購買計畫。加元兌美元小貶0.04%，至1.25065加幣兌1美元，此前加拿大央行表示，將維持利率不變，直到經濟中的閒置產能被吸收，預期這將發生在2022年下半年。