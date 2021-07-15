智利升息1碼抗通膨 疫苗接種率高可望放寬防疫限制

智利周三成為最新升息的新興市場，因為政府的刺激措施和迅速執行的疫苗接種計畫加快經濟成長，可能推升通貨膨脹超出目標區間。

央行理事一致投票決定將基準利率調高25個基點到0.75%。彭博資訊先前訪調16位分析師，有15位做出升息預測。

這是智利自2019年1月以來首次升高借貸成本，加入墨西哥、巴西和土耳其在內國家，緊縮貨幣政策以對抗通膨。根據升息決定的附帶聲明，央行理事看到貨幣刺激措施「逐步退場」的條件，儘管如此，「理事會預期，從類似經濟體中擴張最力的水準之一出發，貨幣政策利率在兩年的政策考量期間內都將低於中性利率」。

央行預測今年經濟成長率高達9.5%，通膨會是2016年以來首見突破2%到4%的目標區間，財政刺激、供應瓶頸和原物料成本走高導致物價上漲。

Itau Unibanco經濟學家Joao Pedro Buchamar等人在央行做成升息決定前撰寫報告指出：「我們預估，受大規模刺激措施和有利的外部環境推動，經濟活動會在短期內迅速復甦。我們估計年底通膨率是4%，下半年的同比通膨率將近5%。」

在新興市場開始緊縮貨幣政策的同時，美國的通膨快於預期也使聯準會（Fed）對何時縮減超寬鬆貨幣支持的辯論更加複雜。

智利經濟成長反彈的原因之一是疫苗接種計畫很成功，根據彭博疫苗追蹤器，已有大約60%的人口完全接種新冠疫苗，比率超過美國和英國等富裕國家。這些進展助長樂觀情緒，當局會在未來幾個月進一步放寬防疫限制。