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台積電ADR收漲 較台股溢價率13.63%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（14日）收盤漲跌互見，台積電ADR收紅，較台北交易股票溢價為13.63%。

道瓊工業指數上漲44.44點或0.13%，以34933.23點作收；標準普爾500指數上揚5.09點或0.12%，收在4374.30點；那斯達克指數下挫32.70點或0.22%，收14644.95點。

費城半導體指數收盤下跌0.35%，收3,289.18點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.25 -1.20%

中華電 CHT 40.77 +0.02%

台積電 TSM 124.39 +0.40%

聯電 UMC 9.70 -1.22%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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