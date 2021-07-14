快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

駭客REvil涉嫌勒索美企後 暗網網頁突然消失

中央社 / 華盛頓13日綜合外電報導

俄羅斯駭客組織REvil涉嫌於大約兩週前攻擊美國科技公司Kaseya，癱瘓全球數以百計企業，並勒索7000萬美元贖金，其「暗網」網頁今天斷線，令各界猜測是否為政府帶頭回擊。

網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）資安研究人員里斯卡（Allan Liska）在推特指出：「REvil看來已從暗網（dark web）消失了，它的網站已下線。」他說網站從格林威治時間5時左右起就當掉。

美國總統拜登（Joe Biden）上週才再次向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）示警勿窩藏網路罪犯，並說華府面對日益猖獗的勒贖網攻，可能採取行動。

過去就有分析家暗示，美國軍方的網戰司令部（Cyber Command）在面對國安威脅時，有能力回擊駭客，但目前為止對於此類行動並未有任何官方說法。

美國網路安全公司麥迪安（Mandiant）情報分析主管赫特奎斯特（John Hultquist）在電郵聲明指出，目前情況仍未完全揭露，但證據顯示，REvil已吃到苦頭，他們的基礎設施已同時被取下，可能是網頁經營人本身、或是業者或執法單位所為。

赫特奎斯特說：「若是被某種運作截斷，全部細節就可能永遠不會揭曉了。」

俄羅斯 駭客 國軍

延伸閱讀

美拍板537億補助美企 汰換華為與中興通訊設備

FCC敲定537億補助美企 汰換華為與中興通訊設備

強化雲端服務安全 微軟斥資收購舊金山網路安全業者RiskIQ

英媒：拜登政府警告在港美企風險增大

相關新聞

【史提格里茲專欄】全球最低企業稅的魔鬼藏在細節裡

國際社會似乎正在朝著許多人所說的歷史性協議邁進，為跨國企業制定一個全球最低稅率。確實是時候到了－但這項努力可能還是「為德不卒」。

紐西蘭央行宣布終止QE 市場估8月升息、紐元聞訊勁升

紐西蘭央行今天（14日）宣布將終止為疫情實施的量化寬鬆計畫（QE），激勵紐元勁升，市場押注今年就會見到紐國央行採取升息行...

市值10天蒸發6000億 軟銀孫正義成最大苦主 滴滴被北京追殺的2大理由曝光

繼去年10月螞蟻金服赴港上市失利之後，中國企業滴滴出行異常低調地赴美上市，卻慘遭北京下重手「處理」，除了美中貿易戰的對壘外，阻止資金外逃，也是「習大大」追殺的理由。

女股神拋售大陸科技股 警告估值重新調整

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）近期持續賣出中國大陸科技股，她的方舟投資管理公司旗下一檔基...

「黑天鵝」作者唱衰比特幣 無法當做貨幣或避險工具

「黑天鵝」作者泰力布（Nassim Taleb）近來對比特幣的立場丕變，認為比特幣不能滿足做為無政府貨幣的概念，不能對抗...

抖音也遭殃？為何陸政府「出一張嘴」 華爾街60億美元搖錢樹就全倒？

幾個月前，華爾街的金童們還因為找到一棵搖錢樹在竊喜，但幾個月後，這棵搖錢樹就因為中國政府「出一張嘴」，被硬生生砍倒了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。