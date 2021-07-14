紐西蘭央行宣布終止QE 市場估8月升息、紐元聞訊勁升

紐西蘭央行今天（14日）宣布將終止為疫情實施的量化寬鬆計畫（QE），激勵紐元勁升，市場押注今年就會見到紐國央行採取升息行動。

紐西蘭央行將現金官方現金利率維持在0.25%，同時表示其規模1,000億紐元（700 億美元）的「大規模資產收購計畫」將在7月23日前終止。會後聲明內容也刪除先前關於達成通膨和就業目標需要一段時間和耐心的措辭。這使得當地銀行預測央行最快提前至8月升息，讓紐西蘭成為率先升息的首批國家。

上述消息激勵紐幣14日盤中勁升1.1%至 0.7017美元，2年期公債殖利率飆升9個基點至今年高點1.668%。

紐西蘭央行在決策會議中表示：「成員同意通縮和高失業率的下行風險已經消退。」「委員會同意，現在『最不後悔』的政策，代表可能更快縮減自2020年中以來實施的大規模貨幣支撐措施。」

澳盛銀行首席經濟學家佐爾納（Sharon Zollner）表示：「紐西蘭央行今日肯定是做足預告，讓市場為8月升息做好準備，剩下就取決於消費者物價和就業市場數據。」

紐西蘭央行宣布終止QE，正值全球通膨疑慮環伺之際。美國6月通膨率增速創13年來最大，讓原先有關通膨壓力只是暫時性的說法增添不確定性。

紐西蘭經濟在房市榮景和強勁零售支出的支撐下持續成長，不受新冠疫情影響，但也引發經濟可能過熱、導致通膨率超過央行目標並衝擊就業市場的疑慮。

紐國第1季國內生產毛額（GDP）成長1.6%，超越預期。上周一項調查顯示，紐國當前的企業展望優於疫情前水準，聘僱和通膨壓力開始顯現。

紐西蘭央行指出，在欠缺進一步經濟衝擊的情況下，消費者物價壓力預期會隨時間上升，原因是國內產能壓力提高且勞動力短缺情況變得嚴重。