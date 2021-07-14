女股神拋售大陸科技股 警告估值重新調整

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）近期持續賣出中國大陸科技股，她的方舟投資管理公司旗下一檔基金對大陸科技股的持股量已降至歷來最低，反映北京當局提高對科技領域的監管力道持續影響市場。

伍德的旗艦基金「方舟創新ETF」陸股占比近期已降至不到1%，遠低於2月時的8%；陸股在「方舟新世代網路ETF」的占比也降至5.4%，為彭博資訊從2014年10月開始彙編數據以來最低月底數據。至於「方舟金融科技ETF」的陸股占比穩定維持在18%。

伍德13日在每月與投資人進行的網路直播活動上，回答有關大陸科技巨擘展望的問題時表示：「我確實認為估值會重新調整。」「從估值角度來看，這些股票已經下跌；再從估值的角度來看，可能會繼續下跌。」

方舟為全球最大主題基金業者，如今卻減碼大陸科技股，凸顯出在北京當局加強審查科技產業的數據蒐集與赴海外上市掛牌行為之際，這些科技股正失去吸引力。中國大陸網路公司股票自2月中來市值蒸發逾1兆美元，儘管指數近日反彈，但投資人對於指數是否已觸底，仍持保留態度。

方舟基金的陸股占比減少，同時反映該基金對騰訊等大型股減碼，以及這些股票估值下滑。方舟發言人不願對該公司的持有部位發表評論。