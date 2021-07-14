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「黑天鵝」作者唱衰比特幣 無法當做貨幣或避險工具

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
「黑天鵝」作者泰力布近來對比特幣的立場丕變，認為比特幣「毫無價值可言」。路透
「黑天鵝」作者泰力布近來對比特幣的立場丕變，認為比特幣「毫無價值可言」。路透

「黑天鵝」作者泰力布（Nassim Taleb）近來對比特幣的立場丕變，認為比特幣不能滿足做為無政府貨幣的概念，不能對抗通膨或當做安全的避險投資。

泰力布說：「綜觀整個金融史，很少有資產像比特幣這麼容易受到衝擊。」泰利布以前對比特幣讚譽有加，特別是在依靠資本管制來管理匯率的市場中，比特幣可能有助投資人規避資本管制，他甚至認為比特幣是第一款「有機貨幣」。

泰力布6月底發表「比特幣、貨幣及脆弱性」一文，指出比特幣「毫無價值可言」，部分是因比特須投入長期成本才能發展。相較下，黃金和其他貴金屬大多不須維護，價值不會隨著時間減少，也不用花錢維護或升級。

泰力布說，比特幣去年3月重挫，跌幅更甚股市，直到各國政府挹注大量流動性後才反彈，足以證明比特幣不能當做避開系統性風險的尾部避險策略。他說，比特幣通常隨著流動性有所變動，但若網路碰上區域性停電，沒人能確保會發生什麼事，尤其是遇上金融市場崩跌。

泰力布指出還，比特幣問世至今依然保持極高的波動性，波動率約介於60%至100%。

比特幣 通膨 停電

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