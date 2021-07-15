每年淘汰績效墊底員工！「末位淘汰」助微軟市值衝到17兆，卻成為落後蘋果的關鍵

摘要 1.「活力曲線」是一種績效評估制度，強制將員工排名成前20％、中70％、後10％，而尾端10％的員工將遭淘汰，因此也被稱為「末位淘汰制」。 2.亞馬遜、微軟、3M，甚至台積電都曾使用「末位淘汰制」。它能汰弱扶強，同時，也讓下屬認清自己在組織中的位置，從而不斷改善績效。 3.然而，「末位淘汰制」幫助微軟市值衝上17兆巔峰，卻也成為落後蘋果的雙面刃。該考核制度扼殺創新，員工怕淘汰、寧願訂低標、人人習慣留一手自保。 4.末位淘汰是毒藥還是仙丹，管理者可以先衡量公司規模、產業狀態、公司是否建立「透明溝通」機制。此外，也必須認知制度並非一成不變，需保留彈性。

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什麼是「活力曲線」？（Vitality Curve）

「活力曲線」這套績效評估制度，由被譽為「20世紀最佳經理人」的奇異前執行長傑克‧威爾許（Jack Welch）提出。

他認為，員工能力會呈現鐘型分配，他便利用活力曲線，強制將員工排名成前20％、中70％、後10％，而尾端10％的員工將遭淘汰。

藉由強制淘汰這些人，企業才能不斷拉高績效門檻，因此也被稱為「末位淘汰制」。

「活力曲線」給管理者的啟示

末位淘汰績效考核制，大家都不陌生。《華爾街日報》指出，《財富》500大企業中，就有3成使用：亞馬遜、微軟、3M，甚至台積電都曾使用，而華為、阿里巴巴、京東在近幾年宣布實施。

它能達到汰弱扶強，同時，也讓下屬認清自己在組織中的位置，激發員工的危機意識、從而不斷改善績效。

威爾許曾針對末位淘汰制表示，儘管殘酷，但認為這對雙方都有好處。「與其40歲被淘汰，不如30歲就告訴他不適合，他年輕，還可以重來！」

但另一方面，這種激烈的方式也可能撕裂員工和同事、公司間的信任。為了不被公司淘汰，員工彼此鬥爭，而不是將心力放在打敗公司競爭對手。此外，此制度讓員工缺乏安全感，容易降低員工對企業的忠誠度，導致集體跳槽。

既然活力曲線是一把雙面刃，身為管理者，該如何判斷自身是否適合使用？

首先，先衡量公司規模、產業狀態。

如果一個企業人浮於事、人員過剩，管理沒效率、秩序的狀態，就比較適合實施末位淘汰制。

而機構精簡、人員精練或是產業的人才已是嚴重短缺時，若實施末位淘汰就可能造成職位長期懸缺，難迅速從人力市場換血，進而成為公司的損失。

此外，抽樣的母體數量越小，越難說倒數末位的員工績效真的很差：5 人、15 人、40 人的部門，若都強制使用固定淘汰比例，只會扭曲績效好壞。

二來，公司是否建立「透明溝通」機制。

奇異的「末位淘汰」之所以發揮出正面效果，關鍵之一在於建立「坦率與公開」，員工可以在任何階層進行溝通與反饋，能即時知道需改善的地方，而不是到年終才驚覺自己將被辭退。

最後，末位淘汰並非一成不變。

管理是動態、不斷調節的過程。元智大學管理學院副教授李弘暉建議，如果明知補進來的員工不會比淘汰的員工好、每個員工都在考核標準之上，就需謹慎評估這套制度的適用性。

淘汰幾年後，績效表現不好的員工都被淘汰了，也補進優秀的員工。人力素質提升了，帶動整體績效提升，淘汰的百分比也應該跟著降低，濫用此制度只會造成人心遑遑，把優秀的人才往外送。

例如，阿里巴巴、華為雖然也採行末位淘汰，但仍保留退場機制。

阿里巴巴改為員工被開除三個月內，還可以重返崗位，也就是一個人有2次機會成為阿里巴巴的員工，兼顧員工的安全感與積極性。華為則是對於不適應的員工，提供「下崗培訓」，讓他們回公司總部接受培訓，再推薦給內部的勞動力市場。

「活力曲線」有哪些實例？

微軟為了自救，放棄末位淘汰制度

2013年11月，微軟發出一封信，宣佈放棄已實行10多年、助攻其市值衝到6160億美元的秘密武器：員工末位淘汰制。

這次微軟一宣佈放棄，美國媒體一面倒地叫好。《彭博商業週刊》標題寫著：「微軟砍掉被廣為憎恨的員工分級評鑑」。

商周在《微軟自救絕招：不把員工打丙等》指出，這個曾讓微軟創辦人比爾·蓋茲引以為豪的武器，竟砍掉內部眾多創新的機會。

原因在於，末位淘汰制扼殺創新，員工怕淘汰、寧願訂低標。

當蘋果講求團隊合作，全力研發iPhone和iPad 、Google給予員工20％時間做創新時，微軟內部卻開始因應此制度，下有對策。例如，每年訂定個人目標時，不能訂得太高，也不想拚創新，否則隔一年後沒達標或創新失敗，就可能被淘汰。

此外，該制度也拖慢反應速度，人人習慣留一手自保。

「我幫助你，等於讓自己績效降低」的觀念逐漸生根在微軟人心中，因此，大家習慣故意留一手，讓同事無法拿到足以威脅自己績效的資訊，這導致即使微軟有這麼多好人才，反應速度卻比競爭對手慢。

最後，微軟在成長最快的平板電腦和手機的市佔率，受到蘋果和Google主導的安卓陣營夾擊，僅有個位數。

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