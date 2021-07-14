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台積電ADR周二上漲1.04% 溢價率14.32%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周二（13日）不畏美股四大指數均收跌，仍上漲1.04%，較台北交易股價溢價14.32%。

美股道瓊工業指數13日下跌107.39點或0.31%，收34,888.79點；標普500指數下跌15.42點，跌幅0.35%，收4,369.21點；那斯達克指數跌55.59點，跌幅0.38%，收14,677.65點。

費城半導體指數收盤下跌0.55%。

以下是主要台股ADR各股周二收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投資ASX 8.35 +1.58

中華電 CHT 40.76 -0.10

台積電 TSM 123.90 +1.04

聯電 UMC 9.82 +1.87

資料來源：彭博資訊

台積電 美股 台股

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