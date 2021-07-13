英媒：拜登政府警告在港美企風險增大

（德國之聲中文網）英國出版的《金融時報》周二（7月13日）報道，美國政府本周內將發出警告，指出在香港經營的美企面臨越來越大的風險，必須提高警覺。

《金融時報》援引3名熟悉此事的人士報道，這些風險包括，中國政府有可能獲取外國公司存儲在香港的數據。

除此之外，其它的風險還有，中國政府會出台新的法律，懲罰那些參與制裁中國公民以及實體的外國個人和公司。報道指出，這是美國政府首次發布與香港商務有關的警告。

一位知情人士告訴《金融時報》，美國政府內部存在分歧，一些官員擔心警告會阻止美國公司繼續活躍於香港這一金融重鎮，但鷹派官員則佔了上風，在他們看來，美國公司需要掌握風險信息。

《金融時報》報道還稱，美國將在本周實施更多制裁，以回應中國對香港民主抗議活動的鎮壓和對新疆人權侵犯行為的指控。

周二，美國政府還更新了前總統川普政府去年就新疆問題發出的一項警告，新警告更為強調美國企業必須確保其供應鏈不涉及新疆的強迫勞動，否則將面臨法律指控。

據路透社報道，周二當天，中國外交部發言人趙立堅在新聞發布會上表示，反對美國以香港為借口干涉中國內政，美方的警告是典型的的政治操縱和雙重標准。趙立堅還說，外國投資者在香港的權利受到《基本法》在內的香港法律的明確保護。

（金融時報、路透社）

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